«Die AMA ist für Aarau von grosser Bedeutung», erklärte am Mittwochabend Stadträtin Angelica Cavegn Leitner an der Eröffnung der Frühlingsmesse. Bis zum Sonntagabend (18 Uhr) werden im Schachen wieder gegen 40 000 Besucher erwartet. Für Attraktionen sorgen einerseits die 230 Aussteller (siehe Text oben). Anderseits gibt es auch ein Rahmenprogramm, etwa die «AMA Events». Heute Abend «Jazzaar» morgen die «ETF-Showband» und am Samstag «AZton».

Unter dem Motto «Einturnen an der AMA!» ist das Eidgenössische Turnfest (ETF) 2019 zu Gast. «Die AMA bringt schon jetzt Turnfest-Feeling», erklärte Messeleiterin Suzanne Galliker. Und ETF-Geschäftsführer Stefan Riner betonte: «Mit dem Eidgenössischen Turnfest kommt der grösste Breitensportanlass der Schweiz in die Stadt.» In 76 Tagen ist es so weit.