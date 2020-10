Mit «Frieden» hat dieser Aargauer Regisseur eine Millionenserie gedreht

Dort konnte Schaerer in der Programmkommission mitarbeiten und so Einblicke in die damals weniger zugängliche Welt des Films bekommen. «Und dann war da auch die Begegnung mit ganz vielen tollen Menschen, die mich gefördert haben, etwa der Filmklub der Kanti und meine Zeichnungslehrerin.» Das trug Früchte: Nach der Kantonsschule zog Schaerer ins grosse New York City und absolvierte dort eine der renommiertesten Filmschulen.

Angefangen hat alles mit der Schulband von Michael Schaerer an der Alten Kanti Aarau. «Für sie habe ich meine ersten Videos gedreht», erinnert sich Schaerer. So wurde seine Faszination für das Metier Film geweckt. «Was mich begeistert, sind die unendlichen Möglichkeiten, die die Komposition von Bild und Ton bietet.» Und Aarau erwies sich als Glücksfall für den jungen Michael Schaerer. «Ich hatte das riesige Glück, dass Aarau den ‹Freien Film› hat.»

Das Ziel sei es gewesen, Figuren zu schaffen, die die Zuschauer auf ihrem Weg begleiten möchten, «Menschen, mit deren Träumen, Ängsten und Problemen sich die Zuschauer identifizieren können». So sei eine Serie entstanden, die auch heute aktuell ist und gleichzeitig etwas über die Vergangenheit der Schweiz erzählt. «Frieden soll das Leben zur damaligen Zeit erlebbar machen, zeigen, wie die Schweizer damals in einem spannenden wirtschaftlichen und politischen Spannungsfeld immer wieder schwierige persönliche und moralische Entscheidungen treffen mussten.»

«Dank dem Bergier-Report wissen wir bereits sehr viel über diese Zeit», sagt Michael Schaerer. «An dem Projekt reizte mich gerade, dass die Ausgangslage erst einmal nicht spannend klingt, der Krieg ist schliesslich vorbei.» Doch auch die Nachkriegsschweiz war voller Konflikte. «Und viele zeigen Parallelen zu heutigen Fragen. Wenn etwa jugendliche KZ-Überlebende aus Polen zur Stärkung in die Schweiz reisten, weckte das eine Angst vor den fremden jungen Männern, wie wir sie an vielen Stellen auch heute antreffen.»

Sein Abschlussfilm «Warmth» bescherte ihm zur Jahrtausendwende gleich den Studentenoscar und bald schnitt Schaerer Filme wie «Achtung, fertig, Charlie!», «Die Herbstzeitlosen» und «Breakout». Sein Regiedebut auf der Kinoleinwand gab Schaerer 2010 mit «Stationspiraten», «Di chli Häx» vor zwei Jahren war der vorläufige Höhepunkt. «An einem so grossen Film mit internationalem Anspruch mitzuwirken war natürlich sehr spannend.»

Eine NZZ-Beilage hat ihm für diese Arbeit gute Chancen für Hollywood eingeräumt. Reizt ihn das? «Hollywood und das Kino überhaupt befinden sich in einem riesigen Umbruch. Kleinere Projekte haben es dort aktuell schwierig. Und dann ist da noch der Umstand, dass anspruchsvolles Erzählen in Hollywood immer mehr verschwindet», analysiert Schaerer und erzählt etwa vom wachsenden Einfluss der Nutzungsanalysen von Streaming-Anbietern. So etwas wie das grosse Ziel sei Hollywood deshalb nicht. «Wo ich arbeite, spielt mir am Ende gar keine grosse Rolle. Wichtig ist mir, dass ich an schönen Projekten arbeiten kann – und die gibt es auch hier.» Und so lebt Michael Schaerer auch heute noch mit seiner Frau und den zwei Kindern in Aarau.

Seit dem Abschluss seines Studiums im Jahr 2000 hat er an jährlich fast zwei Filmen mitgewirkt. Dazu kommt noch das Dozieren für die Fachrichtung Film an der Zürcher Hochschule der Künste. Da stellt sich die Frage: Was macht Michael Schaerer eigentlich in seiner Freizeit, hat er Hobbys? «Hobbys?», fragt er erstaunt zurück und überlegt, als würde er sich fragen, was das ist. «Ich schaue meinen Kindern gerne beim Fussball spielen zu. Ich schätze, ansonsten habe ich das Glück, dass mein Beruf meine Leidenschaft ist.»

«Frieden» startet am 8.11. mit einer Doppelfolge auf SRF 1.