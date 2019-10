Mit einem neuen Präsidenten: Die Keba startet einmal mehr durch

Sie sind einer der wichtigsten Nutzer der Keba: die «Argovia Star»-Hockeyaner. Sie sind mit ihrem Spitzenteam sportlich erfolgreich, freuen sich auf das Derby am Samstag gegen die Red Lions Reinach.

Und ganz wichtig: Sie haben eine grosse Nachwuchsabteilung mit über 200 Spielern in der Altersklasse über 9 Jahren. Die Argovia Stars betreiben zudem eine Hockeyschule für die Stars von morgen, für die 4 bis 10 Jahre alten Kinder. «Im Vordergrund steht immer der Plausch und Spass», heisst es.

«Es werden selbstverständlich auch Kinder aufgenommen, die noch nicht Schlittschuh laufen können.» Niemand muss eine Ausrüstung kaufen, man kann sie mieten – für den Fall, dass das Kind schnell die Lust am Puck verliert.

Die Hockeyschule in Aarau beginnt am 2. November. Tags darauf findet der Swiss Icehockey Day (10 bis 12 Uhr) statt. Mit dabei sind Stars, etwa der aus Aarau stammende Sven Leuenberger, der beim EV Zug spielt.

Die Argovia Stars sind auch in Wettingen aktiv, wo das neue, nun überdachte Eisfeld am 23. November in Betrieb genommen wird. Das hat zur Folge, dass auf der Keba Eiszeit frei wird.

Die Argovia Stars haben bei allem Positiven zwei Probleme: Die Zuschauerzahlen an den Spielen des 1.-LigaTeams sind tief (zuletzt 76 Personen). Und dem Verein fehlt seit über einem Jahr ein Präsident. Der Vorstand besteht nur noch aus drei Personen. Verstärkung wird gesucht. (uhg)