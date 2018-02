Rund 100 Fasnächtler waren am frühen Schmutzigen Donnerstag auf den Beinen. «Normalerweise nehmen rund doppelt so viele Leute teil», sagte Andreas Kessler, Präsident des Speuzer Fasnachtskomitees zum SRF-Regionaljournal. Die Sportferien machen der Erlinsbacher Fasnacht in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung.

Kessler bedauert auch, dass aus dem gleichen Grund am Umzug vom nächsten Sonntag einmal mehr kaum eine Schulklasse mit von der Partie sein wird. Immerhin konnten am Donnerstagmorgen jene Erlinsbacher Kinder mitlärmen, die zuhause geblieben sind – sie haben schulfrei während der Fasnacht.

«Mittelalter im 2018» heisst das Motto der Erlinsbacher Fasnacht. Speuz wird zur «Narrenfestung». Burgfestspiele sind am Schmutzigen Donnerstag angesagt. Erwartet werden etwa, ähnlich wie bei einem Mittelalterfest, buntes Gauklervolk, scharfzüngige Hofnarren, Ritter in quietschenden Rüstungen, Damen von edlem Geblüt, verklärt dreinblickende Nonnen oder eher irdischen Bedürfnissen zugewandte Marketenderinnen.