In der neuen Form gleicht das Aarauer Stadionprojekt extrem dem Hardturm-Projekt in Zürich. Auch dort will die HRS die Querfinanzierung der Schüssel (in Zürich 18 500 Zuschauer, in Aarau 10 000) mittels Hochhäusern sicherstellen. Das Projekt sieht den Bau von zwei Towern vor – mit 137 Metern die höchsten in Zürich. In den Hochhäusern sollen 600 Wohnungen entstehen. Das Hardturm-Projekt («Ensemble») ist im letzten Sommer vorgestellt worden. Bis zum ersten Spatenstich dürfte noch einige Zeit vergehen. In Zürich sind die Initianten zeitlich weniger ambitioniert als in Aarau, wo der Baubeginn im besten Fall schon im August 2019 erfolgen soll.