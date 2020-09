Mit 61 zu 81 Stimmen: Densbüren sagt Nein zum Zukunftsraum

Nach ausgiebiger Diskussion fiel der Entscheid kurz nach 21 Uhr: Mit 61 zu 81 Nein gaben die Densbürer Stimmberechtigten dem Zukunftsraum Aarau eine Abfuhr. Es kamen 155 von total 557 Stimmbürgern an die Gemeindeversammlung, das ist eine Beteiligung von 27,8 Prozent. Weil ein Grossaufmarsch erwartet wurde, galt am Mittwochabend Maskenpflicht in der Densbürer Turnhalle.

Der Entscheid in Densbüren untersteht dem fakultativen Referendum, weil die obsiegende Mehrheit weniger als einen Fünftel (111) der Stimmberechtigten ausmachte. Für ein Referendum bräuchte es die Unterschrift von 25 Prozent der Stimmberechtigten (139).

Wie geht es im Zukunftsraum weiter?

Noch müssen Suhr am 27. September und Unterentfelden am 18. Oktober an der Urne über den Verbleib im Fusionsprojekt entscheiden. In Aarau und Oberentfelden könnte es noch zu Referenden kommen gegen den dortigen positiven Entscheid zum Zukunftsraum im Einwohnerrat respektive der Gemeindeversammlung.

Auch falls nur Densbüren aus dem Projekt aussteigt, müssen die Karten bezüglich Stadtteile oder Wahlkreise neu gemischt werden. Mit weniger als 800 Einwohnern ist Densbüren die mit Abstand kleinste der fünf bisherigen Zukunftsraum-Gemeinden.