Migros schliesst Besucherzentrum von Chocolat Frey

Fertig Schoggi-Träume: Das Besucherzentrum der Chocolat Frey in Buchs, mit dem Lockdown im März geschlossen, bleibt dauerhaft zu. Das berichtet Radio Argovia. Auf ihrer Website schreibt die Migros-Tochterfirma Chocolat Frey: «Faktoren wie Wirtschaftlichkeit, Nutzung sowie insbesondere auch die Schutzkonzepte im Zusammenhang mit Corona zum Schutz der Besucher und Mitarbeitenden, die bei der Wiedereröffnung zu beachten wären, führten schlussendlich zum Entscheid, das Besucherzentrum dauerhaft zu schliessen. Wir bedauern sehr, die vielen Schoggi-Fans künftig nicht mehr persönlich in der Erlebniswelt in Buchs begrüssen zu können und bedanken uns für das grosse Interesse an unseren Produkten.»

Das Besucherzentrum wurde 2014 eröffnet. Es hatte in diesen Jahren insgesamt mehr als eine Viertelmillion Besucherinnen und Besucher. Die Chocolat Frey ist einer der grössten Produktionsbetriebe der Migros. Sie ist auch international tätig und hat einen entsprechend hohen Export-Anteil. (nro)