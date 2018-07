Die Hauptpost-Erweiterung hat das Stollensystem in zwei Hälften zerrissen: in einen Teil nach dem einstigen Fabrikgebäude mit dem Abflussstollen und weiteren, trockenen Stollen nördlich der Post und einen südlichen Teil, in dem das benötigte Wasser gesammelt wurde (Zuflussstollen).

Letzteren droht nun Gefahr durch das Projekt Bahnhof Süd, den gigantischen Neubau des WSB-Bahnhofs. Dass die angestrebte integrale Erhaltung der Stollen unter der Tiefgarage ein schwieriges Unterfangen werden dürfte, wurde bereits während des Gestaltungsplanverfahrens absehbar, weshalb das Stadtbauamt von der Bauherrschaft für das Baugesuch ein separates Konzept «Meyersche Stollen» verlangte.

Aber welche Überraschung, als das Baugesuch auflag! Nun zeigte sich nämlich, dass die Bauherrschaft rund einen halben Meter tiefer bauen will als im Gestaltungsplan vorgesehen. Für die IG Meyersche Stollen und andere Kenner der Situation war klar: Aus dem schwierigen würde so ein unmögliches Unterfangen werden. Andreas Zimmerli, bis vor wenigen Wochen Präsident der IG, sagt dazu: «Seit drei Jahren reichen wir immer wieder die gleichen Forderungen ein. Es geht immer um dasselbe Thema: Das zweite Untergeschoss und die Stollen sind einfach zu nahe beieinander.»