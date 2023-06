Messflüge Radioaktivität wird gemessen: Super Puma überfliegt das Kernkraftwerk Gösgen Jährlich misst die Nationale Alarmzentrale die Radioaktivität rund um das Kernkraftwerk Gösgen. Heute ist es wieder so weit: Ein Super-Puma-Helikopter wird das Gebiet in rund 90 Metern Höhe überfliegen - es besteht keine Gefahr.

«Im Rahmen der jährlich stattfindenden Radioaktivitäts-Messflüge der Nationalen Alarmzentrale überfliegt ein Super-Puma Helikopter die Messgebiete in rund 90 Meter Höhe über Boden in parallelen Bahnen», das teilt Alertswiss heute Donnerstag mit. Auf diese Weise könne die Radioaktivität am Boden schnell und grossräumig gemessen werden.

Diese Gebiet wird der Helikopter überfliegen. Screenshot: Alertswiss

Die Lärmbelastung werde im Gebiet rund um das Kernkraftwerk Gösgen möglichst gering gehalten. «Es besteht keine Gefahr», schreibt die Nationale Alarmzentrale weiter. (cwu)