Ich könnte problemlos 260 Aussteller haben. Aber dann habe ich viel mehr Verpflegungsstände, viel mehr Wein. Der Aussteller-Mix ist sehr wichtig: Wir wollen das Niveau mindestens halten. Das gelingt uns dank grosser Anstrengungen. Doch es ist nicht mehr so, dass wir, wie noch vor zwei Jahren, aus Platzmangel guten Ausstellern absagen müssen. Wir sind dieses Jahr praktisch ausgebucht.

Eine Messe an und für sich ist kein veraltetes Format. Doch wir Veranstalter müssen uns ständig anpassen – jedes Jahr. Zum Beispiel bei der Preispolitik. Leider haben wir im Moment einen etwas schlechten Groove, etwa wegen der Ereignisse rund um die Baselworld.

Bis am kommenden Mittwoch, 14 Uhr, muss im Aarauer Schachen alles aufgestellt sein: Es ist für die Messeleiterin Suzanne Galliker (55) die 8. AMA, insgesamt die 43. Die Publikumsmesse ist ein Wirtschaftsfaktor. Alleine die Veranstalterin, die AMA Messe+Kongress AG, setzt pro Austragung deutlich über eine Million Franken um. Dazu kommen die Ausgaben der Aussteller – und natürlich die Käufe und Aufträge der Kunden. Im Gegensatz zu früher gehen letztere häufig erst in den Wochen nach der Ausstellung ein.

Hätten Sie gerne mehr Aussteller aus der Region?

Natürlich – auch weil sie uns Besucher bringen. Bei der AMA sind wir zum Glück gut in der Region verankert.

Was ist besuchermässig Ihr Ziel?

40'000 Personen wären perfekt. Das hatten wir an der ersten Austragung im Schachen. Wir hätten insbesondere am Mittwoch und Donnerstag gerne etwas mehr Leute. Am Samstag und Sonntag sind die Frequenzen immer sehr hoch.

Letztes Jahr war der «Schützen» nicht mehr dabei. Ihr neues Gastrokonzept war ein viel diskutiertes Thema. Wie sieht es dieses Jahr aus?

An der AMA wirtet die AMA – ausser im Buureland. Das hat ökonomische Gründe. Wegen des grossen Aufwandes rechnet sich das für einen Wirt alleine nicht. Da muss der Veranstalter helfen.

Und wie ist es jetzt konkret?

Wir stellen den Küchenchef und das gesamte Personal an. Leute aus der Region. Gastronomieleiter ist dieses Jahr neu Dominik Müller vom Alterszentrum Lindenhof Oftringen, das schon einige Jahre dabei ist. Das «Chalet», das wir 2018 hatten, gibt es nicht mehr. Dieses Jahr bauen wir in der Halle 3 ein sehr schönes Restaurant, die «Brasserie».