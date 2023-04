Menziken/Reinach Sozial und sinnvoll: Darum will die Bertschi-Gruppe jetzt Arbeitsplätze auf dem zweiten Arbeitsmarkt schaffen Die Bertschi-Gruppe mit Sitz in Reinach ist eines der grössten Recycling-Unternehmen des Kantons. Schon jetzt sozial engagiert, soll dieses Engagement weiter ausgebaut werden. Im neuen Zerlegebetrieb für Elektroschrott sollen auch Menschen mit Beeinträchtigung Fuss fassen.

Exklusiv für Abonnenten

Patrick Bertschi, kaufmännischer Leiter der Bertschi Mulden + Container Transporte AG, und Schwägerin Karin Bertschi, Geschäftsführerin der Recycling-Paradies AG, sind vom neuen Projekt überzeugt. Pascal Bruhin

Wenn das Handy partout nicht mehr funktionieren will, der Staubsauger seinen Geist aufgibt oder der Fernsehapparat durch seinen pixelstärkeren Nachfolger ersetzt wird, ist die Chance gross, dass all diese Geräte früher oder später in einem Recycling-Paradies der Familie Bertschi landen. Mit mittlerweile vier Standorten im Kanton Aargau gehört die Bertschi-Gruppe zu den grössten Playern auf dem Wiederverwertungsmarkt. Und das nicht nur für Elektroschrott. Nun soll noch ein weiteres Standbein dazukommen. Eines mit sozialem Hintergrund.

Am Standort der ehemaligen BAM Belag AG in Menziken, am nördlichen Rand der ausgebeuteten und renaturierten Kiesgrube und dem Rickenbach im Gebiet Schmulzenkopf plant die Bertschi-Gruppe jetzt einen eigenen Zerlegebetrieb für Elektroschrott. Das Baugesuch dazu liegt bis zum

13. Januar auf.

Das Besondere daran: Nebst gewöhnlichen Angestellten sollen im neuen Betrieb auch Menschen aus dem zweiten Arbeitsmarkt eine Beschäftigung finden. Also etwa Langzeitarbeitslose, Menschen mit psychischer oder physischer Beeinträchtigung, Asylsuchende oder Menschen mit Suchtproblemen. Kurzum: Menschen, die im ersten Arbeitsmarkt erst (wieder) Fuss fassen müssen. Acht solcher Integrationsplätze sind im Betrieb vorgesehen.

Recycling-Paradies ist für den Swiss Ethic Award nominiert

«Wir wurden immer wieder von sozialen Institutionen angefragt, ob wir nicht noch mehr solcher Arbeitsplätze anbieten können», erklärt Karin Bertschi, Geschäftsführerin der Recycling-Paradies AG, wie die Idee dazu entstand. Bereits 15 Prozent ihrer Belegschaft besteht aus Mitarbeitenden aus dem zweiten Arbeitsmarkt. Für sein soziales Engagement ist das Unternehmen für den Swiss Ethic Award 2022 nominiert.

Die Recycling-Paradies AG ist für den Swiss Ethic Award 2022 nominiert. Pascal Bruhin

«Wir hatten schon lange die Idee, am Standort in Menziken etwas zu machen», erläutert Patrick Bertschi, kaufmännischer Leiter der Bertschi Mulden + Container Transporte AG und Schwager von Karin Bertschi. Schon vor einigen Jahren hatte die Bertschi-Gruppe eine Parzelle des Areals erworben. Im April dieses Jahres dann die restlichen 8000 Quadratmeter. Der Fokus der Gruppe sei in den letzten Jahren aber auf dem Ausbau der öffentlichen Sammelstellen, der Recycling-Paradiese, gelegt gewesen.

Letztes Jahr wurden 1300 Tonnen E-Schrott gesammelt

Mittlerweile laufen diese sehr gut. Allein im Jahr 2020 sammelte die Recycling-Paradies AG mit ihren Standorten in Reinach, Hunzenschwil, Muri und zuletzt Spreitenbach über 1300 Tonnen ausrangierter Elektro- und Elektronikgeräte. Bis anhin wurden diese «E-Schrotte» zur weiteren Verarbeitung zu externen Zerlegebetrieben in der gesamten Deutsch- und gar bis in die Westschweiz transportiert. Das soll sich nun ändern.

Ein eigener Zerlegebetrieb, in dem Handy, Staubsauger und Fernseher in ihre Einzelteile – eben – zerlegt werden, mache am meisten Sinn, ist Patrick Bertschi überzeugt. Einerseits sei es der Bertschi-Gruppe ein Anliegen, die gesammelten Wertstoffe lokal zu verarbeiten, andererseits würden damit im strukturschwachen Wynental so gesuchte Arbeitsplätze im handwerklichen Bereich entstehen. Und eben auch Arbeitsplätze auf dem zweiten Arbeitsmarkt, die hier ebenfalls Mangelware sind.

«Corona hat die Diskussion, etwas zu machen, noch etwas beschleunigt», sagt Karin Bertschi. Ihr Schwager führt aus: «Im ersten Lockdown, als alle ihre Estriche und Garagen ausmisteten, wurde in unseren Sammelstellen massiv mehr Schrott und auch E-Schrott abgeliefert.» Teilweise sei es aufgrund der beschränkten Lagerkapazitäten bei den externen Partnerunternehmen gar zu Aufnahmestopps gekommen. Denn durch die Massnahmen gegen die Pandemie waren auch sie eingeschränkt.

Betrieb kann mit eigenen Mitteln ausgelastet werden

Allein mit den eigenen vier bestehenden Sammelstellen kann der neue Zerlegebetrieb zu 60 bis 70 Prozent ausgelastet werden. Zudem plant das Unternehmen zwei weitere Sammelstellen im Kanton, eine davon im Wynental, wodurch der Betrieb dann zu 100 Prozent selbst mit E-Schrott versorgt werden kann.

Hier soll bald E-Schrott zerlegt werden: Karin und Patrick Bertschi auf dem Areal der ehemaligen BAM Belag AG in Menziken. Pascal Bruhin

Während die Bertschi-Gruppe die Infrastruktur und die Fachmitarbeitenden stellt, wird die Betreuung der Klienten für die Integration in den Arbeitsmarkt einer Institution mit ausgebildeten Arbeitsagogen überlassen. Entsprechende Vorsondierungen seien bereits durchgeführt worden. Wenn alles nach Plan läuft, soll der Betrieb Mitte 2023 eröffnet werden. Bertschis sind sich sicher: «Es ist der richtige Zeitpunkt. Für uns und für die Region.»