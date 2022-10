Menziken/Aarau Eigentlich wollten sie das Bandprojekt versenken, jetzt feiern SilverBlue Taufe Die Geschwister Daniela und Michael Heiniger machen seit Kindsbeinen an gemeinsam Musik, seit zehn Jahren als Band SilverBlue. Ausgelaugt und desillusioniert, wollten die beiden das Projekt an den Nagel hängen. Doch es kam anders.

Michael und Daniela Heiniger (stehend), bringen als SilverBlue ihre zweite EP auf den Markt. Unterstützung haben sie von David Spinnler, Mischa Maurer, Yannick Schmutz und Adrian Bissegger (von links). Bild: zvg

Die Sache war eigentlich gegessen. Nach Jahrzehnten des gemeinsamen Musikmachens waren sie dessen überdrüssig; ausgelaugt nach hunderten Auftritten als das adrett wirkende Geschwisterpaar, ideenlos durch die ewiggleiche Konstellation, desillusioniert wegen Corona. «Wir wollten unser Bandprojekt beerdigen, die Luft war draussen», sagt Michael Heiniger. Das jedenfalls war die Absicht.

Doch in all dem Überdruss steckte eben doch noch ein Funken Lust. Die Lust an der Musik, am Feilen, Entwickeln, Entdecken. Und so kam es vor einem Jahr nicht zur Beerdigung, sondern kommt es nun in wenigen Tagen zur Taufe: zur Plattentaufe von «Decade», dem zweiten Album der Band SilverBlue von Daniela (31) und Michael (38) Heiniger.

Sie sind grundverschieden – aber beim Singen passt es

Überraschend ist das – trotz allem – nicht. Die beiden können nicht ohne einander, können nicht ohne Musik. Aufgewachsen in Menziken, war Musik von klein auf eine enge Begleiterin. Heute leben die beiden in Aarau, aber noch immer im gleichen Haus. Sie oben, er unten. Grundverschieden seien sie, sagen sie von sich selbst. «Aber beim Singen passt es, dann sind wir ein Herz und eine Seele.»

Die beiden haben gemerkt, was ihnen als Duo gefehlt hat: eine Band. «Die Zweierkiste als Geschwister war ja gut und recht, aber wir brauchen Sparringpartner, neue Ideen, neue Klänge», sagt Michael. Gefunden haben die beiden sie in Drummer Yannick Schmutz, Danielas Mann, in Bassist und Produzent David Spinnler, in Pianist Mischa Maurer und Gitarrist Adrian Bissegger. Zusammen kamen sie aus purem Zufall, gepasst hat es auf Anhieb. Und alle gemeinsam packten sie an, was die Geschwister seit Jahren gestört hatte: die erste EP von 2016, «My Room». «Diese EP entspricht nicht dem, was SilverBlue über all die Jahre war», sagt er. Da waren noch 25 andere Songs, die nie aufgenommen worden waren.

Das Wichtigste hat das Album bereits geschafft

Sieben dieser Songs haben Daniela und Michael Heiniger nun mit der Band aufgenommen, manche zehn Jahre nach ihrem Entstehen, manche frisch interpretiert, manche tieftraurig, manche überschäumend, alle eingespielt mit neu geweckter Freude. «Im Moment fühlen sich diese Songs extrem gut an», sagt Michael. Und Daniela fügt an: «Indem wir mit Gelassenheit an alles herangegangen sind, wurde das Album viel besser. Wir haben die Songs für uns aufgenommen, so, wie sie für uns stimmen. Und nicht, um auf Biegen und Brechen zu gefallen.»

Video einer früheren Plattentaufe.

Am 28. Oktober wird das Album im KIFF getauft, just zehn Jahre nach der Bandgründung. Ob das nun ein Neuanfang oder das Ende von SilverBlue ist, wissen beide noch nicht. Es ist ihnen aber auch für den Moment gar nicht so wichtig. «Wir freuen uns einfach unglaublich darauf, erstmals mit dieser Band auf der Bühne zu stehen», sagt Daniela. Das Wichtigste hat das Album sowieso bereits geschafft: Es hat ihnen die Freude an der Musik zurückgegeben.