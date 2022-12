Menziken Menziken baut ein Nachlassamt auf: Bald sollen auch Arbeiten anderer Gemeinden übernommen werden Die Gemeindeversammlung hat am Mittwochabend entschieden, dass Menziken einen Pumptrack erhalten soll. Für Diskussionen sorgte am Mittwochabend das Abfallreglement und ein früheres Geschäft.

Im Sommer wird die Parkplatzbewirtschaftung bei der Badi Menziken noch nicht vors Volk kommen. Bild: Florian Wicki

Müllsäcke auf den Menziker Trottoirs sind ein Problem, wie Gemeinderat Hans Heinrich Leuzinger an der Gemeindeversammlung erklärte. Mit dem neuen Abfallreglement, welches am Mittwochabend vors Volk kam, wäre unter anderem aus diesem Grund eine Containerpflicht eingeführt worden. «Das sieht schöner aus und die Säcke können so nicht von Vögeln oder Dachsen aufgerissen werden», erklärte Leuzinger. Die Container dürften dafür gemäss dem ersten Abfallreglement für die neu fusionierte Gemeinde Menziken bereits am Abend vor der Abfuhr auf die Strasse gestellt werden.

Einigen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern ging das aber zu weit. «97 Prozent der Bewohnenden verhalten sich korrekt. Wieso müssen wir die Konsequenzen für das Verhalten von wenigen Menschen tragen?», fragte ein Votant. Votant Hans Peter Schaffner stellte deshalb einen Änderungsantrag: «Das neue Abfallreglement soll angenommen, die Containerpflicht aber rausgenommen werden.» Ammann Erich Bruderer machte Schaffner darauf aufmerksam, dass der Passus «Die abzuführenden Abfälle dürfen erst am Abfuhrtag bereitgestellt werden» aus dem alten Reglement bei einer Streichung der Containerpflicht ins neue Reglement aufgenommen werden müsste.

Nach einer halbstündigen Diskussion wurde der Änderungsantrag und das abgeänderte, neue Reglement vom Stimmvolk angenommen. «Für uns ist das nicht mit einem Mehraufwand verbunden, da so grösstenteils alles beim Alten bleibt», sagt Gemeindeschreiber Michael Schätti auf Anfrage.

Nachlassfragen werden immer komplexer

Ein willkommener Aufwand kommt auf den Gemeinderat mit der Annahme des Kredits über 260'000 Franken für die Erstellung des Pumptracks zu. Einen genauen Zeitplan könne man aktuell noch nicht bestimmen. Vorerst warte die Gemeinde die bis zum 9. Januar laufende Rechtsmittelfrist ab. «Schön wäre natürlich, wenn der Pumptrack bereits im Sommer umgesetzt werden könnte», so Schätti. Genau könne die Situation aber noch nicht beurteilt werden.

Unter dem Traktandum «Budget 2023» wurde erwähnt, dass die Gemeinde ein Nachlassamt aufbaut. Die Leitung werde Pia Huber, bisherige Gemeindeschreiberin von Burg, übernehmen. Das Amt soll in Zukunft auch Arbeiten für andere Gemeinden übernehmen können. Im Moment sei man unter anderem mit Reinach und Teufenthal im Gespräch. «Die Nachlassfragen werden immer komplexer», sagt Schätti. Gerade kleine Gemeinden seien deshalb froh, diese Aufgaben abgeben zu können. Auch weil es schwierig sei, qualifiziertes Personal für den sich wandelnden Beruf zu finden. Mit Huber habe man glücklicherweise bereits eine erfahrene Fachperson.

Meinungsäusserungen sind nicht automatisch Anträge

Eine Person fragte an der Winter-Gmeind nach Geschäften, die einst zur Überarbeitung an den Gemeinderat zurückgewiesen wurden. «Zum Beispiel die Parkplatzbewirtschaftung bei der Badi Menziken wurde nie mehr vors Volk gebracht», sagte ein Votant. Bruderer versicherte, dass man das Thema im Gemeinderat immer noch bespreche. «Ich merke, das Thema ist von grossem Interesse», ergänzte der Ammann. In Zukunft werde es deshalb prioritär behandelt. «An der Sommer-Gmeind 2023 wird es aber sicher noch kein Traktandum sein», erklärt Gemeindeschreiber Schätti.

Von weiteren zurückgewiesenen Geschäften, die noch nicht behandelt worden seien, wisse er aber nichts. «Es kommt oft vor, dass ein Thema am Ende einer Gemeindeversammlung angesprochen wird», ergänzt er. Wenn ein Gedanke aber nicht explizit als Antrag formuliert werde, dann werde er auch nicht als Traktandum aufgenommen.