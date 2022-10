Menziken Letzte Gmeind vor der Fusion: Das erste Budget und die erste Baustelle Sie gleichen Entsorgungsreglemente an, planen ein gemeinsames Budget und wollen sogar einen Pumptrack bauen: An der letzten Gemeindeversammlung vor dem Start der neuen Fusionsgemeinde Menziken gibt es einiges zu besprechen.

Für die neue Fusionsgemeinde Menziken (Bild auf Menziken von der Burg aus fotografiert) müssen an der Gmeind einige Anpassungen gemacht werden. zvg / Michael Küng

In Menziken werden gerade die letzten Vorbereitungen getroffen, damit die neue Fusionsgemeinde, die aus Menziken und Burg besteht und weiterhin Menziken heissen soll, zum Jahresbeginn loslegen kann. Das zeigt sich etwa in der Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 30. November, an der noch einige Angleichungen zu machen sind.

Zum Beispiel bei der Gemeindeordnung: Die von Menziken stammt aus dem Jahr 2004, jene aus Burg aus 1980 – die neue Ordnung soll sich weitgehend an erstere anlehnen. Und doch gilt sie als neue Gemeindeordnung einer neuen Gemeinde. Eine solche muss vom Souverän genehmigt werden.

Den Prozess nutzt man nun, um einige Änderungen vorzunehmen, wie den Unterlagen der Versammlung zu entnehmen ist: So wird nun etwa die Schulpflege gestrichen, die im Aargau bereits per Januar 2022 abgeschafft wurde. Weiter werden die Kompetenzen des Gemeinderats erweitert: Bisher musste dieser Verträge über den Erwerb, die Veräusserung und den Tausch von Grundstücken und Liegenschaften ab 250'000 Franken der Finanzkommission vorlegen und ab 500'000 Franken der Gemeindeversammlung. Neu werden beide Schwellenbeträge auf 500'001 Franken und 1 Million Franken erhöht.

Das erste Budget und die erste Baustelle

Auch das Abfallreglement der neuen Fusionsgemeinde muss bewilligt werden. Gleichzeitig plant der Gemeinderat etwa die Einführung einer Containerpflicht für Kehrichtsäcke sowie separate Bestimmungen für die Entsorgung von Papier und Karton. Schliesslich sollen Fehlbare stärker zur Kasse gebeten werden können: Die Strafkompetenz der Gemeinde wird nach Empfehlung des Kantons von 500 auf 2000 Franken erhöht.

Das erste Bauprojekt des neuen Menziken, das an der Gemeindeversammlung beschlossen wird, ist ein Pumptrack. Der soll anstelle der maroden Halfpipe und zweier nicht mehr spieltauglicher Tennisplätze beim Hallen- und Freibad Menziken gebaut werden. Für die Erstellung, die der Gemeinderat als Steigerung des Angebots für Jugendliche und Kinder versteht, beantragt er einen Kredit von 260'000 Franken.

Schliesslich wird am 30. November das erste Budget der neuen Gemeinde beschlossen. Dieses schliesst bei einem – zumindest für Menziken – unveränderten Steuerfuss von 118 Prozent (in Burg waren es bisher 122 Prozent) und einem einmaligen Fusionsbeitrag des Kantons (etwa 12 Millionen Franken) mit einem Ertragsüberschuss von 10,6 Millionen Franken ab. Darin enthalten ist ein vom Kanton zugesicherter Betrag aus dem Finanzausgleich von fast 4,4 Millionen Franken. Der wird auch gebraucht, schlagen doch nur schon der Gemeindebeitrag an den Regionalen Sozialdienst mit über 1,2 Millionen Franken und die Kosten für unbezahlte Krankenkassenprämien mit rund 315’000 Franken zu Buche.