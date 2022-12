Menziken «Ich habe mich noch nie in ein Schema drücken lassen» – Künstlerin Estillö Colussi über ihr bewegtes Leben und ihr Werken Malen ist für sie mehr als Leidenschaft, malen ist für sie Therapie. Estillö Colussi hat viel erlebt. Nach einigen Rückschlägen stellt sie jetzt erstmals wieder Bilder aus.

Künstlerin Estillö Colussi aus Menziken stellt in der Praxis an der Bergstrasse in Gontenschwil aus Pascal Bruhin

Estillö Colussi. Schon der Name am Briefkasten klingt nach einem wahrhaftigen Kunstwerk. Die Dame, die ihn trägt, und mit ihren feuerroten Haaren, blauem Stirnband, einem buntem Schal um den Hals und wollnen Stulpen an den Beinen die Tür öffnet, ist es nicht minder. Estillö Colussi, die Frau hinter dem Namen am Briefkasten.

«Nein, das ist kein Künstlername», meint die rüstige 79-Jährige schmunzelnd. «Auch wenn das alle denken.» Als Kind habe sie ihn gehasst, «denn niemand heisst so, nicht einmal in Ungarn.» Sie führt die AZ zu ihrem Atelier, gleich neben ihrem Wohnhaus an der Hauptstrasse mitten in Menziken gelegen. Und was sich da im Lagerraum im hinteren Teil des Rio-Getränkemarkts verbirgt, ist nicht weniger als eine ganz neue Welt. Estillö Colussis Welt.

In ihrem 100 Quadratmeter grossen Atelier arbeitet die Künstlerin täglich an neuen Werken. Pascal Bruhin

Farbenfrohe Gemälde, alte Stühle, eine bunt bemalte Schaufensterpuppe und und und. «Es ist ein bitzeli ein Chaos», meint die Künstlerin etwas verlegen. Ein kreatives Chaos. Wie viele Bilder sie hier hat, weiss sie nicht, sagt aber: «Im Haus sind es noch viel mehr.» Nach einem Rundgang durch ihr Reich nimmt sie auf dem Sofa mitten im Atelier Platz. «Alles, was man hier sieht, ist in den letzten paar Jahren entstanden», erzählt sie und blickt um sich. 30 ihrer Werke stellt sie ab sofort in der Praxis an der Bergstrasse in Gontenschwil aus. Es ist ihre erste Ausstellung seit vielen Jahren. «Etwas nervös bin ich schon vor der Vernissage», sagt sie.

Die Künstlerin bevorzugt grossflächige Bilder. Oftmals sind Frauenfiguren darauf abgebildet. Pascal Bruhin

Sie flüchtete als Kind vor den Unruhen in ihrer Heimat

Plötzlich wird Colussi nachdenklich. Denn so farbenfroh ihre Gemälde sind, so düster ist ihr Werdegang. Als 13-Jährige floh sie gemeinsam mit ihrer ein Jahr jüngeren Schwester wegen der Unruhen des Ungarischen Volksaufstands aus ihrer Heimatstadt Budapest. Die Eltern – der Vater Italiener, die Mutter Ungarin – blieben mit dem jüngeren Bruder, damals noch ein Kleinkind, im Heimatland zurück. Der politisch engagierte Vater landete für zwei Jahre in politischer Gefangenschaft.

Die 79-Jährige hat ein bewegtes Leben hinter sich. Pascal Bruhin

Das war 1956. «Ich war noch ein Kind und habe trotzdem selber entschieden, zu gehen», sagt sie. Bezeichnenderweise nahm sie auf ihre Reise nur ein Wörterbuch, einen Atlas und eine Puppe mit. Über den Umweg über Österreich kamen die beiden Mädchen in die Schweiz. Die Flüchtlingsmädchen durften aussuchen, wohin sie ziehen möchten: «Die Schweiz ist ein neutrales Land, hat schöne Berge und gute Schoggi. Gleich drei Gründe, weshalb wir hierher wollten», erinnert sich Colussi.

«Ich war schon als Kind eine starke Person», sagt sie. In der Schweiz angekommen, musste sie dies auch sein. Sie kam in eine Pflegefamilie, dann in eine andere. Dort vergriff sich ihr Pflegevater, der Mann, den sie Papi nannte, an der Heranwachsenden. Doch das liess sie nicht auf sich sitzen. «Ich wollte von klein an nie unterdrückt werden und habe mich nie in ein Schema drücken lassen. Ich war immer frei», sagt sie. Sie ohrfeigte ihren Peiniger und zog alsbald in eine katholische Pension in St.Gallen, wo sie ihre Matura machte.

In der Schweiz sollte sie einen «richtigen» Beruf lernen

«Malen ist wie eine Therapie für mich», sagt Colussi, die später auch selbst als Kunsttherapeutin arbeitete. «Und alles, was ich erlebt habe, kommt in meinen Bildern zum Vorschein.» Schon in ihrem Heimatland malte sie, schaffte gar die Aufnahmeprüfung für die Budapester Kunsthochschule. «In der Schweiz sagte man mir dann, ich solle lieber einen Beruf lernen, der Geld bringt», sagt Colussi. Und so wurde aus der angehenden Kunststudentin eine Turnlehrerin, dann Primarlehrerin.

Malen ist für Estillö Colussi mehr als eine Leidenschaft – es ist eine Therapie. Pascal Bruhin

Später holte sie in Basel die Kunstgewerbeschule nach. Bald folgten die ersten Ausstellungen. Rheinfelden, Basel, Weil am Rhein, São Paulo, Rio de Janeiro. Budapest. Ihre Bilder bereisten die ganze Welt. Und Colussi, die acht Sprachen fliessend spricht, mit ihnen. Dann wurde es ruhiger um sie. Nicht, weil Colussi die Kreativität ausgegangen wäre, sondern weil der Tod ihres langjährigen Partners 2016 sie bedrückte. «Es war eine sehr schwierige Zeit für mich», sagt sie und zeigt auf einige ihrer Werke, die in dieser Zeit entstanden sind. Dunkle Farben prägen diese Bilder.

Diese Bilder malte Estillö Colussi während der Krankheit ihres Partners. Pascal Bruhin

Sie verkaufte ihr Anwesen in Othmarsingen, das ohne ihren Mann zu gross geworden war, und zog 2019 nach Menziken. Und hier entstanden ihre neuesten Werke, die Farben wieder heller, die Bilder strahlen die wieder die Lebensfreude und Begeisterung aus, die Colussi eigentlich verkörpert. «Mein Ziel war es immer, die Leute zu begeistern», sagt sie. «Denn wenn du etwas machst, musst du es mit Begeisterung tun.» Und genau das will sie mit ihrer Ausstellung in Gontenschwil nun wieder umsetzen.