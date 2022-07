Menziken «Es ist ein erster kleiner Erfolg» – die Fledermaus-Kästen finden Anklang Auf der Altholzinsel im Menziker Waldgebiet Ischlag und am Stierenberg hängen seit kurzem 40 Fledermaus-Kästen. Nun zeigt eine erste Kontrolle, dass sie tatsächlich angenommen werden.

So dürfte es mittlerweile auch in einigen der Menziker Fledermaus-Kästen aussehen. zvg

Im Mai dieses Jahres hängte der Natur- und Vogelschutzverein Menziken-Burg in Zusammenarbeit mit dem Forstamt aargauSüd und dem kantonalen Fledermausschutz-Beauftragten Andres Beck 40 schwarze Beton-Kästen, die mit Holz ausgekleidet sind, auf der Altholzinsel im Menziker Waldgebiet Ischlag und am Stierenberg auf.

Sie sollen Fledermäusen Unterschlupfmöglichkeiten und Wohnraum bieten, den diese aufgrund von Gebäudesanierungen im Siedlungsgebiet und einem geringen Altholz-Anteil im Wald kaum noch finden.

Die kleinen schwarzen Kästen an den Bäumen fallen im Wald kaum auf. zvg

Nun zeigt sich: Die Kästen werden von den Fledermäusen tatsächlich angenommen. «Mindestens zwei der Kästen sind unterdessen bewohnt», bestätigt Beatrix Schulz, Aktuarin und Co-Präsidentin des Vereins, auf Anfrage. Herausgefunden hat sie das bei einem nächtlichen Rundgang vor wenigen Tagen im Gebiet Ischlag, den der Verein mit Andres Beck organisierte.

Gefunden wurden Kotspuren unter den Kästen, ein eindeutiges Anzeichen, dass sich Fledermäuse darin aufhalten. «Wenn man die sieht, weiss man, es ist etwas passiert», erläutert Schulz. Und bei zwei davon war das eben der Fall.

Mit der Taschenlampe wird in die Kästen geleuchtet, um zu sehen, ob sie bewohnt sind. zvg

Jungtiere sollen nun die weiteren Kästen erobern

«Es ist ein erster kleiner Erfolg», freut sich Schulz denn auch. Zwei von vierzig, das hat allerdings noch Ausbaupotenzial. Schulz erklärt sich die noch geringe Nutzung einerseits mit dem etwas späten Aufhängedatum. Andererseits müssten sich die Fledermäuse auch erst an ihren neuen Zufluchtsort gewöhnen, respektive ihn überhaupt erst finden. Zudem hat man den ersten Kontrollgang am zweiten Standort am Stierenberg noch nicht unternommen.

Ein dünnes Netz wird über den Sonnenbergweiher gespannt. zvg

So verlockend es auch ist: Von Nahem in die Fledermaus-Kästen hineinschauen wird man in Menziken nicht. Die Tiere sollen nicht gestört werden.

Allerdings hat man auf ebendiesem nächtlichen Kontrollgang über dem Sonnenbergweiher gleich angrenzend auf Reinacher Boden ein Netz gespannt, um herauszufinden, welche Fledermäuse überhaupt hier ansässig sind. «Ins Netz ging ein Braunes Langohr», freut sich Schulz. Weitere Arten hätten mit dem Ultraschalldetektor gehört, aber anhand ihrer Frequenz nicht eindeutig identifiziert werden können.

Ein Braunes Langohr ging an diesem Abend ins Netz – und wurde natürlich unversehrt wieder freigelassen. zvg

Die Präsenz der Fledermäuse zeige aber, dass die Fledermaus-Kästen am richtigen Ort hängen. Schulz hofft nun, dass spätestens, wenn die Jungtiere ausfliegen – das wird schon diese oder nächste Woche so weit sein – weitere Fledermaus-Kästen in Beschlag genommen werden. Bereits prüft der Verein weitere geeignete Standorte, um im nächsten Jahr allenfalls noch mehr Kästen aufzuhängen, um weiteren Fledertierchen Unterschlupf zu gewähren.