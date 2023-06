Menziken «Damit die echten Burger und ihre Geschichten nicht vergessen gehen» Heinz Sommerhalder hat basierend auf Aufzeichnungen seines Urgrossvaters, den Fotos seines Vaters und seinen eigenen Interviews ein Buch geschrieben. Als Erinnerungsstück – und als kleinen Protest gegen die Fusion.

Heinz Sommerhalder, vierte Generation im Dorfladen Sommerhalder auf der Burg, hat ein Buch über seine Heimat geschrieben. Bild: Katja Schlegel

Um 5.47 Uhr zuckelte das Bähnli ab Menziken gen Aarau los. Früh, aber nicht früh genug, um ein leeres Abteil zu finden. Immer sass irgendwo schon jemand drin, mit vom Schlaf zerknautschtem Gesicht. Doch die Burger Buben, die in einer der Städte eine Lehre machten, wussten sich zu helfen, oh ja. In der Burger Kiesgrube hatten sie Schlingnattern aus dem trockenen Gras gezogen, und die liessen sie oben aus der Brusttasche spienzeln. Da fuhren die eben noch müden Höckler so gleitig von den Bänken, dass es eine Freude war. «Und schon hatten wir ein Abteil für uns und konnten einen Jass klopfen», sagt Heinz Sommerhalder und lacht wie der Schelm, der er damals war.

Heinz Sommerhalder wird im September 89 Jahre alt. Geboren auf der Burg, als ältester Sohn des «Chrämers» und einer aus der Linie der «Bsetzi», war er Generation Nummer vier der Ladendynastie Sommerhalder, inzwischen arbeitet bereits die sechste mit. Mehr Burg geht kaum, auch wenn er seit zwanzig Jahren in Menziken wohnt. «E rächte Borger bliibt immer en Borger», sagt er. Und für dieses Daheim hat Sommerhalder nun ein Buch geschrieben: «Burg, einst ein kleines, aber eigenständiges Dorf», so sein Titel. Eine Erinnerung an das Burg, das seit Anfang Jahr nur noch ein Ortsteil von Menziken ist.

Burg, aufgenommen von Walter Mittelholzer 1934. Bild: ETH-Bildarchiv

Bilder aus einer Zeit, in der noch niemand fotografiert hat

Das Buch ist ein Generationenwerk, wenn auch nie als solches angedacht: Urgrossvater und Ladengründer Johann Sommerhalder, geboren 1849, schrieb noch mit neunzig Jahren die Familiengeschichte nieder. Vater Herbert schliesslich war ein leidenschaftlicher Fotograf: Er hielt alles fest, was ihm vor die Linse geriet; Häuser, Dorfszenen, Vereinsausflüge. Seine Leidenschaft gab er an Sohn Heinz weiter, mitsamt der Ur-Leica und Kisten voller Negative. Rund 80’000 sind es, sagt Heinz Sommerhalder, inzwischen alle digitalisiert. Ein Schatz. «Mein Vater hat alles festgehalten in einer Zeit, in der noch niemand fotografiert hat.»

Luftaufnahme der Gemeinde Burg von Werner Friedli, gemacht im Jahr 1954. Bild: ETH-Bildarchiv

Das alles, die Chronik des Urgrossvaters, die Fotos des Vaters und seine eigenen, dazu unzählige Gespräche mit alten Burgern, die er mit seinem Grundig Tonbandgerät TK20 ab 1958 aufgenommen hat, gespickt mit eigenen Erinnerungen – das alles findet nun zwischen zwei Buchdeckeln Platz. Auch das: ein Schatz. Mal launisch und wehmütig erzählt, mal gerüchtehalber und mit Raum für Spekulation gehalten, aber immer auch liebevoll und mit viel Stolz für den kleinen, feinen Ort und seine Bewohnenden.

Passte die Leiche nicht, setzte er sich auf den Deckel

«Ich habe einfach frisch von der Leber weg geschrieben», sagt Sommerhalder, ganz so, wie die Enkel es ihm geraten hatten. «Da stehen Sachen drin, die andernorts nicht stehen», verspricht er. Und damit hat er wohl recht. Er zitiert aus den Notizen seines Urgrossvaters, wie er von den Wort-Schlachten mit den Menzikern erzählt, von der Zeit in der Zigarrenfabrik oder wie die Burger Buben nach Sursee zogen, um die Männer der Bourbaki-Armee in ihren schön garnierten Monturen anzugaffen. Grossen Unterhaltungswert hat auch das Interview mit Grossvater Adolf Sommerhalder, der von Dorf-Originalen berichtet, vom Aufbau der Milchzentrale oder den Notvorräten, die vor dem Krieg angelegt werden mussten, aber längst nicht nur. So hatte Adolf Sommerhalder als Schreiner beispielsweise die massgeschneiderten Särge zu liefern, auf deren Deckel man sich auch mal wie auf einen überfüllten Koffer draufsetzte, um den Leichnam im Innern zu versorgen. Geschichten, wie man sie bestimmt in keiner Dorfchronik findet.

Weitere Kapitel widmen sich der Geschichte der Eichenberger Gewinde AG, die der ehemalige Besitzer Kurt Husistein beigesteuert hat, oder dem Elektrizitätswerk, das die Burger in Eigenregie bauten, genauso wie die eigene Wasserversorgung. Zu den weiteren Interviewpartnern zählen unter anderem Otto Basler, zu dessen engem Freundeskreis IKRK-Chef Carl Jacob Burckhardt und die Schriftsteller Thomas Mann und Hermann Hesse zählten, dann Zigarrenfabrikant Willi Rüesch oder Edi Schmid, der den Burgern noch mit über neunzig Jahren die Hälse rasierte. Porträtiert werden weiter Persönlichkeiten wie Nationalrat Adolf Aeschbach oder Kunstmaler Frank Buchser, und Eigenheiten wie das Mai-Tandli oder die Theaterkultur werden beleuchtet. Ein Kapitel widmet sich dem Burger-Deutsch mit all den Familienübernamen und der Angewohnheit, zu reden, wie es am ringsten geht. «Moon» statt «morn». Oder «hascho» statt «han i scho».

Die Fusion behagt ihm nicht

Verkauft werden soll das rund neunzig Seiten starke Buch im Laden auf der Burg, für dreissig Franken das Stück. Sommerhalder hat das Buch in einer ersten Auflage von hundert Stück drucken lassen. Ja, dieses Buch sei wohl sein Kampf gegen das Vergessen, sagt er. «Ich will retten, was noch zu retten ist.» Und gleichwohl ist es ein Protest, Heinz Sommerhalder macht keinen Hehl daraus, dass ihm die Fusion nicht behagt. Er ist enttäuscht davon, wie aus dem einst so stolzen Dorf eine Bittstellerin geworden ist, eine Braut ohne Mitgift. «Aber es nützt ja alles nichts, es ist, wie es ist», sagt er und zuckt mit den Schultern. «Ich für meinen Teil habe jetzt mein Möglichstes getan, damit die echten ‹Borger› und ihre Geschichten nicht vergessen gehen.»