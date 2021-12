Menziken Biotop statt Neubau: Warum es auf der «Waag»-Baustelle mitten im Dorf nicht mehr weiter geht Im Mai musste das Gasthaus Waag weichen, um einer neuen Wohnüberbauung Platz zu machen. Seither ist nicht mehr viel auf dem Areal passiert. Die Bauherrin erklärt, warum.

Bei der Baustelle direkt neben dem Gemeindehaus in Menziken tut sich seit Monaten gar nichts mehr. Pascal Bruhin

Anfang Mai war es so weit: Die Bagger bissen sich im Gemäuer des Gasthauses Waag fest. Fast 200 Jahre lang hatte das zuletzt orangefarbene Haus Menzikens Mitte optisch geprägt, von all den Erlebnissen aus den Jahrzehnten mit der Wirtefamilie Siegenthaler ganz zu schweigen.

Das Restaurant Waag in Menziken, mitten im Dorfzentrum, zwischen Altem Schulhaus und Gemeindehaus, verschwindet nun. Nach rund 200 Jahren. Zvg / Aargauer Zeitung

Platz machen musste die «Waag» für ein Projekt mit dem Namen «Neues Zentrum». Ein 16,5 Millionen Franken teures, sechsstöckiges Gebäude mit 36 Wohnungen, einem Restaurant mit 70 Sitzplätzen, gut 390 Quadratmetern Gewerbefläche und 73 Parkplätzen. Im Herbst 2019 war das Projekt bewilligt worden. Der Baubeginn war für Frühling 2021 angesetzt gewesen.

Seit Monaten steht das Wasser in der Baugrube

Doch nachdem es bereits beim Abbruch zu mehrmonatigen Verzögerungen kam, stocken nun auch die Bauarbeiten. Auf dem Areal tut sich nichts mehr, in der Baugrube staut sich seit Monaten das Wasser. Ein Umstand, der nicht nur die Bevölkerung irritiert.

Auch der Gemeinderat sähe lieber, wenn es auf der Baubrache an prominentester Lage vorwärtsgehen würde, wie Gemeindeschreiber Michael Schätti sagt. Bauvorsteher Res Mäder stehe deshalb in regelmässigem in Kontakt mit der Projektinhaberin. «Offensichtlich ist die Verzögerung auf zusätzliche Abklärungen zur Beschaffung des Untergrunds zurückzuführen», so Schätti.

Das bestätigt auch Almedin Murati von der neuen Bauherrin, der Prestiza Invest AG in Dietlikon: «Wir haben diverse Unstimmigkeiten mit der Geologie.» Die anhand eines fehlerhaften Berichts geplanten Tiefbauarbeiten hätten deshalb ausgesetzt werden müssen, so Murati weiter. «Wir werden die Arbeiten aber voraussichtlich im Februar 2022 wieder aufnehmen.»