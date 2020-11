Meisterwerke aus Schokolade und Teig: Suhrentalerinnen vertreten den Aargau an den Swiss Skills

Es müssen besondere Brötchen gebacken werden im Suhrental. Denn beide Frauen, die heuer den Aargau an den Swiss Skills der Bäckerei-Confiserie-Branche vertreten, stammen von dort. Cornelia Rykart, seit einem Jahr ausgelernte Bäcker-Konditorin, wohnt in Kirchleerau und arbeitet beim Beck Mathys in Schöftland. Milena Herger, die in der Fachrichtung Konditorei-Confiserie antritt, wohnt in Schöftland. Sie arbeitet bei Chocolats Kaufmann in Buchs.

Die beiden 20-Jährigen gingen in Schöftland in Parallelklassen in die Oberstufe. Nun treffen sie sich bei den Swiss Skills (11. bis 13. November) ihrer Branche in Luzern erneut, nachdem beide monatelang gebüffelt haben. Cornelia Rykart, die schon ihre Lehre beim Beck Mathys gemacht hat, ist seit August daran, ihre Brötchen mit Chili und Gipfeli mit grün gestreiftem Äusseren zu perfektionieren.