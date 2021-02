Meisterschwanden Begehrtes Steuerparadies mit Seesicht: «Die Bodenpreise sind explodiert» Gemeindepräsident Ueli Haller spricht mit der AZ über den Boom von Meisterschwanden, das Seewasserwerk und den Tennisplatz-Kauf.



Ueli Haller, Gemeindepräsident von Meisterschwanden, vor dem "Hüetli" Urs Helbling

Mit 60 Prozent der dritttiefste Steuerfuss im Kanton. Dazu letztes Jahr Steuereinnahmen von sagenhaften 55 Prozent über Budget (AZ vom gestern). Meisterschwanden ist im Moment im Hoch – und das nicht nur fiskalisch. Eben konnte die Gemeinde am Hallwilersee den 3000. Einwohner begrüssen. «Es hat vergleichsweise lange gedauert, bis diese Schwelle überschritten werden konnten», erklärt Gemeindepräsident Ueli Haller. In den letzten vier Jahren sei man immer knapp unter der Marke gewesen. Doch jetzt geht der Boom so richtig los: «Ende 2022 werden wir zwischen 3200 und 3300 Einwohner haben», sagt Haller.

Baulandpreis stieg von 500 auf 1000 Franken

Seengen (Steuerfuss 77 Prozent) schon länger wächst, setzte der ganz grosse Bauboom im Hayek-Dorf Meisterschwanden erst in den letzten Jahren so richtig ein. Es wurden bisher neben Villen vor allem Eigentumswohnungen erstellt. Aktuell liegt das Baugesuch für drei Mehrfamilienhäuser an der Oberfeldstrasse (oberhalb der Kantonsstrasse, Höhe «Delphin» und «Alte Käserei») auf. Die reinen Baukosten werden auf der Baugesuchsmappe mit 8,1 Millionen Franken angegeben. Der Bauboom hat dazu geführt, dass sich die Bodenpreise innerhalb von etwa drei Jahren verdoppelt haben. «Sie sind explodiert. Wir reden heute von 1000 Franken pro Quadratmeter – ohne Seesicht», erklärt Ueli Haller. Die besonders begehrten Lagen an der Krete, also dort, wo man aus der Stube den Hallwilersee sieht, sind praktisch alle überbaut. Es hat nur noch vereinzelt freie Parzellen. Was die Eigentumswohnungen anbetrifft, so kostet heute praktisch jede über eine Million Franken.



Die schöne Lage am See, der tiefe Steuerfuss: Das sind laut Gemeindepräsident wichtige, aber nicht die einzigen Gründe für den Boom. «Wir haben in den letzten Jahren auch viel gemacht, um die Attraktivität der Gemeinde zu steigern», erklärt Haller. Er nennt etwa die Zentrumsüberbauung mit der Gemeindeverwaltung, den Ärzten und dem grossen Coop (im benachbarten Fahrwangen ist der Coop eben geschlossen worden). Sowohl die Gewerbeflächen als auch die 34 Wohnungen in der Zentrumsüberbauung sind seit Herbst voll vermietet. Eine Erfolgsstory ist auch die dortige Privatschule Sonnenweg. Während in der Vergangenheit in Meisterschwanden primär neue Eigentumswohnungen entstanden sind, gibt es in nächster Zeit vor allem Mietwohnungen: Alleine in der Überbauung «Am Park» sind 63 Wohnungen am Entstehen (Preise noch nicht kommuniziert). «In den nächsten zwei Jahren gibt es 100 neue Mietwohnungen», sagt Haller.



Verzögert sich das Seewasserwerk weiter?

Muss die Gemeinde wegen des Baubooms in die Infrastruktur investieren? «Wir sind hier bereits gut aufgestellt», erklärt Haller. Aktuell wird die Sanierung der Schulanlage Eggen (künftig ohne Oberstufe) geplant. Wann der Baukredit an die Gemeindeversammlung kommt, ist noch offen. Ebenfalls im Projektierungsstadium ist die Erneuerung der Kantonsstrasse, die um die sieben Millionen Franken kosten wird (einen erheblichen Teil übernimmt der Kanton). Aufgrund der aktuellen Covid-Lage ist hierfür eine digitale Mitwirkung der Bevölkerung geplant. Bereits ein Jahr Verspätung hat das Projekt Seewasserwerk. Gespannt wartet der Gemeinderat auf den Konzessionsentscheid des Kantons, des Departements von Regierungsrat Stephan Attiger. Darin geht es unter anderem um den Preis, den Meisterschwanden für das Hallwilerseewasser dem Besitzer, dem Kanton, bezahlen muss. Der Schriftenverkehr ist abgeschlossen. Sollte gegen den Entscheid des Departementes Beschwerde gemacht werden, ist der aktuell für Herbst 2021 anvisierte Baubeginn in Frage gestellt. Für die Realisierung des Seewasserwerks sind 6,9 Millionen Franken bewilligt.



Gemeinderat will Areal des Tennisplatzes kaufen

Der kommenden Gemeindeversammlung vorgelegt werden soll ein weiterer Landkauf: Es geht um den Tennisplatz (3 Plätze) in Tennwil. Die Gemeinde will das Areal einer Erbengemeinschaft abkaufen und dem Tennisclub Hallwilersee weiterhin im Baurecht (wie unter dem bisherigen Besitzer) überlassen. Das Grundstück befindet sich in der Zone für öffentliche Bauten.