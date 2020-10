Mehrere Anläufe versandeten – nun soll eine Tagesschule entstehen

Schon vor 30 Jahren war in Aarau die Frage aufgekommen, ob eine öffentliche Tagesschule eingerichtet werden soll. Geklappt hat es bisher aber nie, was auch daran lag, dass der politische Wille nicht vorhanden war. Mehrere Anläufe versandeten. Währenddessen hat Baden – sozusagen die innerkantonale Konkurrenz – schon 1998 eine Tagesschule eingerichtet und führt seit einigen Wochen nun auch den ersten Tageskindergarten im Kanton.

Nun kommt Aarau doch noch in die Gänge. Angestossen durch Postulate in den Kreisschul-Gemeinden Aarau und Buchs läuft derzeit die «Neuorganisation Tagesstrukturen», wo eine Fachgruppe verschiedene Varianten der künftigen schulischen und ausserschulischen Kinderbetreuung skizziert und bereits zweimal an einem «Grossgruppenanlass» im Plenum diskutiert hat.

Von 7 bis 18 Uhr geöffnet

Nun macht die Fachgruppe ihre Vorschläge öffentlich. Einer davon: die Einführung einer Tagesschule für Kindergarten- und Primarschulkinder. Die Tagesschule wäre auf jeden Fall freiwillig und soll an einem der bestehenden Schulstandorte auf dem Kreisschulgebiet eingerichtet werden.