Der Vorstand des Gemeindeverbands «aarau regio» hat das regionale Schwimmbadkonzept bei den 17 Verbandsgemeinden in die Vernehmlassung gegeben. Entwickelt hat das Konzept eine vom Vorstand eingesetzte Arbeitsgruppe unter der Leitung von Unterentfeldens Gemeindeammann Heinz Lüscher. Es ist das zweite Projekt, das der Verband realisiert. Das erste war das regionale Hochhauskonzept.

Der Vorstand von «aarau regio» hat mehrere Beschlüsse gefasst, zu denen die Verbandsgemeinden, zwölf Aargauer und fünf Solothurner Gemeinden, bis zum 1. März Stellung nehmen sollen. Im Wesentlichen schlägt der Vorstand folgendes Vorgehen vor:

Die Überdachung des Freibads Suhr-Buchs-Gränichen im Winter wird als regionale Aufgabe weiterverfolgt.

Der dreiteilige regionale Kostenschlüssel (mit Sockelbeitrag, Standortbeitrag und dem Beitrag aller Gemeinden entsprechend der Einwohnerzahl) wird weiterverfolgt. Bei der Ausführung des Traglufthalle-Projektes im Suhrer Freibad soll der Schlüssel testweise angewendet werden.

Bis Ende 2020 erarbeitet «aarau regio» eine Studie für die Realisierung eines regionalen Hallenbads. Geprüft werden sollen die Standortvarianten Hallenbad Entfelden, Hallenbad Telli und Neubau an einem noch zu bestimmenden Standort. Allenfalls sollen weitere Optionen offenbleiben.

Die Realisierung, die Erneuerung und der Betrieb von Freibädern dagegen sollen weiterhin Aufgabe der jeweiligen Standortgemeinde sein.

Fernziel regionales Hallenbad

Klar ist: Freibäder gibt es in der Region relativ viele. Im Winter aber besteht ein Mangel an Wasserflächen. Und Wassersport-Vereine, wie beispielsweise der äusserst aktive «Aarefisch», sind auf 50-Meter-Bahnen angewiesen. Das Konzept hat deshalb letztendlich zum Ziel, bis Ende 2020 die Frage zu beantworten, wo ein regionales Hallenbad gebaut werden könnte. Zu beantworten sind Fragen wie: Was ist das Bedürfnis? Wie gross muss das Bad sein? Wie wird es finanziert?

«Angesichts unserer Strukturen mit 17 Gemeinden», sagt dazu Heinz Lüscher, «war uns bewusst, dass wir innert dreier Jahre kein regionales Hallenbad realisieren können. Bei den demokratischen Abläufen, die eingehalten werden müssen, geht das nicht.»