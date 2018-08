Hier befinden sich die «Staumauern»; jene vier markanten Gebäudekörper, die zwischen 1971 und 1991 nach den Plänen des Architekten-Duos Hans Marti und Hans Kast gebaut worden waren. Die beiden mittleren Gebäude – an der Delfterstrasse – gehören der AXA Winterthur. Und diese werden für einen dreistelligen Millionenbetrag saniert. Dabei geht es unter anderem um eine energetische Sanierung: neu gibt es Fernwärme, Fassaden und Fenster werden erneuert. Da über 1000 Mieterinnen und Mieter betroffen sind, ist die Frage nach dem «Wann» zentral. An einer Infoveranstaltung im November 2017 hat die AXA für Sommer 2018 neue Informationen angekündigt. Diese sind den Mietern nun per Post zugestellt worden.

Die schlechte Nachricht: Noch immer wissen die Mieter nicht, wie sich die Erneuerungsmassnahmen auf den Mietzins auswirken. Die gute Nachricht: Man ist einigermassen im Zeitplan. Obwohl die Baubewilligung noch nicht erteilt werden konnte – dem Vernehmen nach wegen offener Fragen zum Thema Erdbebensicherheit. «Ja, das Planungsteam ist aufgefordert, gewisse Details nachzuliefern», sagte dazu AXA-Mediensprecher Urban Henzirohs vor zwei Wochen auf Anfrage der AZ.