Es wird eine der grössten Sanierungen von Wohngebäuden, die es im Aargau je gegeben hat. Für über hundert Millionen Franken will die Besitzerin, die Versicherungsgesellschaft AXA, zwei der vier «Staumauern» in der Aarauer Telli auf Vordermann bringen. Die zwei Wohnzeilen an der Delfterstrasse, in denen über 1000 Mieter wohnen. Erneuert werden unter anderem die Fenster und Fassaden. Bis die Baubewilligung erteilt werden konnte, dauerte es sehr lange. Unter anderem, weil Fragen der Erdbebensicherheit geklärt werden mussten. Doch jetzt hat der Stadtrat die Bewilligung erteilt. Wann die Sanierung beginnen wird, ist noch offen. Zuletzt hiess es, frühestens im Sommer 2019. (uhg)

Farbige Rutschbahnen für die graue «Staumauer»: