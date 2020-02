Mega-Projekt: Nächste Woche beginnen die Vorbereitungsarbeiten zur «Staumauer»-Sanierung

Zwischen den «Staumauern» an der Delfterstrasse und der Rütmattstrasse in der Aarauer Telli gräbt die Eniwa den halben Park um. Das ist nötig, weil die Wohnzeilen Telli B und C, beide an der Delfterstrasse und beide im Besitz der AXA, an die Fernwärme angeschlossen werden. Und das steht wiederum im Zusammenhang mit der anstehenden Sanierung der beiden Häuser: Tiefgaragen, Treppenhäuser, Lifte, Wohnungen, Fassaden, Gebäudehüllen werden neu gemacht. Ein Riesenprojekt für über 100 Millionen Franken; «eine der grössten energetischen Sanierungen der Schweiz», schreibt die AXA. In Zahlen: 581 Wohnungen, 700 Parkplätze. Die Fläche der Fassaden, die ausgetauscht werden, entspricht drei Fussballfeldern. 1800 Fassadenelemente, 1200 Türen, 9,5 Kilometer Balkongeländer. 16250 Tonnen Betonelemente müssen bewegt werden. Das Projekt ist so gigantisch, dass die Suche nach Baufirmen, die das stemmen können, nicht einfach war. «Die Schwierigkeit bestand darin, dass die Unternehmen die nötige Anzahl Mitarbeitende für die entsprechende Zeit haben müssen, und dass wir die Firmen in der Region finden können», so AXA-Sprecher Urban Henzirohs.

Nächste Woche gehen die Vorbereitungsarbeiten los: Der Bereich zwischen Delfterstrasse und Neuenburgerstrasse wird gerodet, weil dort die Tiefgarage unter dem Park liegt, deren Decke saniert werden muss. Die eigentlichen Sanierungsarbeiten starten im Frühling und dauern bis im Sommer 2023.

Zwei Mal pro Woche «Mieter-Café»

Diese Woche wurden die Bewohner nochmals umfassend darüber informiert, was sie erwartet. Man kann der AXA und der Verwaltung Wincasa zugutehalten, dass sie sich in diesem Bereich nicht lumpen lassen. Die Kommunikationsaktivitäten wurden hochgefahren, es gibs Infoabende und Hochglanzbroschüren zum Umbau, zweimal pro Woche ein «Mieter-Café» in der eingerichteten Musterwohnung (anwesend sind neben der Verwaltung auch Sozialarbeiter), neu ist zudem eine «Crossiety»-App mit den allerneusten Infos zum Umbau zum Download bereit.