Nächste Woche fahre ich mit meiner Familie nach Zermatt in die Skiferien – es ist unser drittes Mal. Zermatt ist ein wunderschöner Skiort, mit einer atemberaubenden Bergkulisse. Danach beginnt das Studium wieder.

Ich habe während eineinhalb Jahren in einer Wohngemeinschaft in Bern gewohnt und es war toll. Seit einiger Zeit lebe ich aber wieder zu Hause, vornehmlich aus finanziellen Gründen. Ich pendle rund drei Stunden täglich, fünfmal die Woche. Das macht mir eigentlich nichts aus. Pendeln ist gemütlich. Man kann schlafen, Musik hören oder sich auf die Vorlesung vorbereiten. Wenn ich mal am Abend an eine Studentenparty oder an ein WG-Fest gehe, kann ich bei einer Kollegin übernachten. Ich gehe auch gerne in Aarau und Baden aus. Die ‹Tuchlaube› finde ich super.» (KBW)