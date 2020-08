Martina Zubler ist die neue Chefin der Zubler Ag und hält in diesem Jahr die offizielle Aarauer 1. August-Rede

Mit Aarau ist die seit ihrer Kindheit stark verankert: Martina Zubler, erst 28 Jahre alt und seit heute bereits CEO: Im über 100 Jahre alte Bauunternehmen Zubler AG aus Aarau und Hunzenschwil übernimmt sie ab 1. August offiziell das Zepter. Sie wird damit Cheffin von 115 Angestellten.

Martina Zubler ist Tochter vom bisherigen CEO und Verwaltungsratspräsident Peter Zubler, der einst auch für die FDP im Grossen Rat sass. Die Zubler AG gilt als eines der grössten Bauunternehmen des Kantons und ist seit vier Generationen im Familienbesitz.

Mit Gebäuden wie der Aarauer City Märt, dem schiffsförmigen Behmen-Gebäude, dem Hero-Gebäude in Lenzburg in Form einer Blechbüchse oder dem Bau der – nun kürzlich abgerissenen – Kettenbrücke hat die Firma die Region weitgehend mitgeprägt. 2022 soll auch Martina Zublers Cousin Stefan Zubler (28) als Finanzchef in die Firma eintreten.

Das lokale Gewerbe soll wertgeschätzt werden

In Ihrer viereinhalb Minuten langen 1.-August-Rede erinnert sie daran, wie es 1848 bei der Staatsgründung der modernen Schweiz noch alles andere als selbstverständlich war, dass eine junge Frau Unternehmensleiterin wird und eine Baufirma leitet.

Von der Coronakrise seien alle betroffen. «Kaum jemand hat gedacht, dass so etwas kommen könnte», sagt sie. Gleichzeitig sei es aber eine gute Gelegenheit zum Innehalten und Nachdenken.

«Als Unternehmerin wünsche ich mir von Stadt und Bevölkerung, dass dem lokalen Gewerbe der Stellenwert beigemessen wird, den es verdient», spricht sie zu den Aarauerinnen und Aarauern.