Er ist seit zwölf Jahren Präsident des Markts Aarauer Gewerbetreibender (MAG). Und er hat zusammen mit seinen Vorstandskollegen vor allem ein Anliegen: «Wichtig ist, dass der Charakter, die Tradition des MAG in die Zukunft geführt werden kann», betonte Präsident Rainer Zulauf an der Generalversammlung des MAG Vereins. Es war spürbar, dass der Vorstand zwar an die Richtigkeit seines Hauptantrags glaubte, aber nicht sicher war, ob die Mitglieder das gleich sahen. Und es war offensichtlich, dass der langjährige Vorstand bei einer Ablehnung relativ rasch zurückgetreten wäre. Dass die allfälligen Gegner des Hauptantrags hätten selber Verantwortung übernehmen müssen.

Externer soll 10'000 Fr. zahlen

Es ging am Montagabend im Aarauer «Schützen» darum, ob die Organisation der Herbstmesse an einen externen Organisator ausgegliedert wird. Noch konsequenter als des mit der AMA der Fall war, die Ende letzten Jahres überraschend, aber unter Einhaltung des Vertrages, ausgestiegen war. Der neue Organisator soll mittels Ausschreibung gesucht werden. Mit ihm wird ein Rahmenvertrag abgeschlossen und er soll jährlich einen Betrag in der Höhe von 10'000 Franken an den MAG-Verein abliefern. «Nicht nur 1000 Franken», wie MAG-Präsident Zulauf betonte.