Was hat Sie im ersten halben Jahr als Präsident am meisten überrascht?

Ich war ja schon acht Jahre im Gemeinderat, davon sechs Jahre als Vizepräsident. Und als ich vor rund einem Jahr den Entscheid traf, fürs Präsidium zu kandidieren, war mir schon bewusst, was auf mich zukommen würde. Wenn schon, bin ich positiv überrascht – von meiner Energie und von den Gestaltungsmöglichkeiten, die man als Gemeindepräsident hat.

Viele Leute im Dorf fürchten sich vor einem Gross-Aarau. Wie erklären Sie sich, dass Suhr in dieser Frage so ausgewogen gespalten ist?

Diese Spaltung spüre ich bei mir selber. Der nun anstehende Schritt mit all den Abklärungen ist enorm wichtig. Jetzt geht es um konkrete Fragen wie: Was bedeutet das Ganze für die Ortsbürgergemeinde? Wie würden wir die Wahlkreise organisieren? Wenn all diese Fragen geklärt sind, kann man Vor- und Nachteile abwägen und einen Entscheid treffen. Viele Leute sind aber stolz – auf die Gemeinde Suhr, auf Suhrs Geschichte. Auch bei der Schulraumplanung sind wir weiter als alle andern Gemeinden im weiten Umkreis. Als eine der ersten haben wir die familienergänzende Kinderbetreuung eingeführt. Wichtig sind auch diese Soft-Faktoren. Diesen Stolz empfinde ich als positiv.

Kämpfen Sie persönlich für den Zukunftsraum?

Der Zukunftsraum ist für mich keine Einbahnstrasse. Nach der nächsten Phase liegen Fakten auf dem Tisch. Und wenn die Fakten gegen eine Fusion sprechen, bin ich der Erste, der hinsteht und diese Meinung vertritt. Es ist auch mein Anspruch, dass es am Ende nicht ein Zufallsergebnis gibt, sondern einen klaren Entscheid, am liebsten mit 70 oder 80 Prozent dafür oder dagegen. Als Gemeindepräsident bin ich jetzt auch bei aarau regio engagiert. Dem Planungsverband gehören 17 Gemeinden an, und auch hier gibt es spannende Themen. Es kommt ein wenig darauf an, ob wir hier regionale Lösungen finden – etwa in der Hallenbad-Thematik. Wenn wir bei aarau regio überall Schiffbruch erleiden, wird es natürlich schwierig zu behaupten, mit Zusammenarbeit könne man viel mehr herausholen als mit einer Fusion. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir auch hier gute Lösungen finden werden.

In Suhr wurde extrem viel gebaut: Haben Sie Angst vor einem grossen Leerwohnungsbestand? Viele Projekte sind noch unterwegs oder stehen vor der Baugesuchsauflage.

In Suhr gab es einen grossen Nachholbedarf. Die jetzt auf den Markt gekommenen Wohnungen sind denn auch sehr gut angekommen. Letzten Endes entscheiden natürlich die Investoren, was gebaut wird. Wir können nur das Ganze kritisch begleiten und möglichst qualitativ hochwertige Bauten verlangen. Ich wäre aber froh, wenn die Bautätigkeit in den nächsten fünf bis zehn Jahren gut gestaffelt ablaufen würde. Wenn in den nächsten drei Jahren alle Gestaltungspläne, die jetzt bewilligt sind, umgesetzt werden, besteht die Gefahr eines hohen Leerwohnungsbestandes oder leerstehender Gewerbeflächen. Dann lebt ein Quartier nicht, was eine Menge negativer Auswirkungen nach sich zieht. Aber bis jetzt, finde ich, ist die Entwicklung durchaus positiv.

Sie wohnen im Feld-Quartier und arbeiten bei der Genossenschaft Milchproduzenten Mittelland (im Emmi-Komplex). Wagen Sie es noch, diese Strecke ausnahmsweise mit dem Auto zu fahren?

Ich geniesse es natürlich, mit dem Velo der Bachstrasse entlang zu fahren. Zwischendurch fahre ich schon auch mal Auto – mit Mobility.

Und Sie sind noch nie mit Mobility im Stau gestanden?

Nein, ich bin noch nie im Stau gestanden.

So oder so: Suhr ächzt unter der Mega-Baustelle: Haben Sie deren Auswirkungen unterschätzt?

Wichtig ist, dass man auch den Endzustand vor Augen hat. Man kann ja nicht wünschen, dass die Tramschienen rausmüssen und alles besser wird, und denken, man könne einfach mit dem Finger schnippen – und innerhalb einer Woche sei alles gemacht. Am Schluss haben wir dafür eine Baumallee vom Museum bis zum Suhre Park. Wir werden auch gute Übergänge zum Bahnhof erhalten. Und jetzt, während der Bauzeit, nimmt der Kanton laufend Optimierungen vor. Nicht ganz einfach ist die Situation derzeit auch fürs Gewerbe. Zu 90 Prozent bewegt sich der Verkehr aber flüssig. Probleme gibt es nur zu Spitzenzeiten am Morgen und am Abend. Der Verkehr hat im Übrigen abgenommen. Und es gibt genügend Gratisparkplätze bei unseren Läden.

Was würden Sie nachträglich anders machen, vom Kanton anders verlangen? Konnten Sie in letzter Zeit Verbesserungen herausholen?

Das Bauprojekt wird fix umgesetzt, aber mit Markierungen und Signalisation kann auch später einiges auf der Basis von Erfahrungen und Beobachtungen verbessert werden. Beispielsweise bieten Pfosten dem Velofahrer beim Abbiegen einen gewissen Schutz. Eine Verbesserung, die wir im Januar schon andiskutiert haben und die nun vom Kanton umgesetzt wird, betrifft das Abbiegen von der Tramstrasse hinüber zum Suhre Park: Nach der Suhrebrücke wird die Fahrspur nun verdoppelt und die ersten paar Meter links werden eingesetzt für das Einspuren mit dem Velo. Fünf Meter später haben die Autos ihre zwei Spuren. Dann ist der Velofahrer geschützt und kann, wenn es Gegenverkehr hat, darauf warten, dass er abbiegen kann. Auf der andern Seite hat es eine Abschrägung am Trottoir, damit man mit dem Velo nicht gegen den Randstein fährt.