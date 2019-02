«In den Bergen braucht es den ganzen Menschen. Das ist Hochleistungsgehirnjogging», sagt Christoph Liebetrau (60). An einer ausserordentlichen Generalversammlung im letzten Oktober wurde er zum Präsidenten des SAC Aarau gewählt; am 1. März 2019 folgt voraussichtlich die Bestätigung für die nächsten zwei Jahre.

Ist Bergsteigen eine Sucht? «Vielleicht ist es eine Sucht, vielleicht eine Sehnsucht nach dem Urtümlichen. Man muss mit der Natur gehen, mit ihr eins sein», sagt er. Und man müsse mit sich im Reinen sein.

Es ist zu spüren: Da spricht ein Mensch, der die Berge liebt. Und das Wandern im Gebirge, das Klettern in den Felsen. «Mein Blick ist meistens mehrere Meter vor mir, im Kopf sind die Meter gespeichert, und die Füsse wissen, wie und wohin sie treten müssen.» Höchste Konzentration ohne Verkrampfung.

Körperliche und geistige Fitness seien unabdingbar für diesen Sport, sagt der Maschineningenieur, der bei Schindler in Ebikon als «Chief Engineer Corporate Innovation» arbeitet. Als Innovator also, was den Bau von Aufzügen betrifft. Manchmal fährt er mir dem Velo aus dem Wynental nach Ebikon bei Luzern. «Mit elektrischer Verstärkung», schmunzelt Liebetrau.

Freiwilligenarbeit für Wanderer

Die SAC-Sektion Aarau ist die grösste im Aargau und landesweit eine der grössten. Als Präsident führt Christoph Liebetrau 3000 Mitglieder. Würde oder Bürde? «Verantwortung und Arbeit; in erster Linie aber Freude», sagt er. Mit einer so grossen Mitgliederzahl habe der SAC Aarau eine sehr gute Ausgangslage, um vielen Leuten Erlebnisse in einer intakten Natur zu ermöglichen.