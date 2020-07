Maienzug '68: Mit einer flammenden Rede machte sich diese Kanti-Schülerin für die Jugend stark

Morgenfeier 1968. Wann, wenn nicht dann, war der Moment für die Aarauer Jugend, für einmal so richtig Klartext zu reden? Es war Kanti-Schülerin Käthi Siegrist, die das an jenem Julimorgen im Telliring gemacht hat.

«Die ganze Zeit hört man ein Gejammer über die heutige Jugend, aber niemand sagt uns, was man denn eigentlich von uns erwartet. Ich will das mal wissen!», rief sie in die Menge. Und fügte rebellisch an: «Wir müssen schliesslich noch lange nicht gehorchen, wenn es uns nicht passt.»

Überhaupt wäre es umgekehrt wohl besser: «Dass wir einmal sagen können, was wir vom Leben erwarten.»

Blumen und Privat-Bankette

Eine Morgenfeier im Telliring wird es am Maienzug 2020 nicht geben, auch keine Böllerschüsse am frühen Morgen und schon gar keinen Festzug durch die Stadt.

Aber dafür gibt es so viele geschmückte Brunnen wie noch nie, wo am Freitag zwischen 9 und 11 Uhr Stadtführpersonen oder Blumenfrauen Maienzug-Anekdoten erzählen. Und es gibt auch so viele Bankette wie noch nie – einfach nicht auf der Schanz, dafür aber ganz privat im Garten oder halbprivat im Restaurant.