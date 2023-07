Hunderte Blumenkinder verwandeln am Maienzug vom Freitag die Stadt Aarau wieder in ein Blumenmeer. In unserem Liveblog halten wir Sie über das schönste und grösste Aarauer Kinder- und Jugendfest auf dem Laufenden. Wir starten bereits am Donnerstagmittag mit dem Beizlifest.