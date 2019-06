Es ist nicht so, dass ab und zu jemand mit ihnen posieren würde. Nein, die Turnfest-Teilnehmer und -Besucher stehen an, um mit dem «Aarau»-Schriftzug aus Holz zu posieren.

Die Besucher stellen sich davor oder dazwischen, die Turner erklettern die Holzbuchstaben, pendeln im «U», stemmen sich vom «A» oder machen auf dem «R» eine gute Figur.

Kaum hat eine Gruppe die Holzbuchstaben verlassen, nehmen sie die nächsten in Beschlag. Fotografiert wird mit dem Handy für die Familie oder die sozialen Medien, aber auch mit der Spiegelreflexkamera für die Sportler-Karriere.

So oder so: die Aarauer machts schampar stolz.

