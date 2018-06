Der Bärenplatz in Buchs ist sich gewohnt, im Zentrum von Konflikten zu stehen. Da war nicht nur das umstrittene Bauvorhaben eines Investoren-Duos, das von den Buchsern an der Urne verhindert wurde. Aktuell ist der Bärenplatz auch Schauplatz eines Schausteller-Streits. Es geht um den Lunapark, der am Jugendfest dieses Wochenende für Spass sorgen soll. Am Donnerstag schon standen hier ein Autoscooter sowie weitere Fahrgeschäfte und ein Confiserie-Wagen. Aber etwa die Hälfte des Platzes war leer. Das ärgert einen gewaltig: Paul Läuppi, seit 65 Jahren in Buchs wohnhaft. Der ehemalige Lehrer ist heute Besitzer der legendären «Calypso»-Familienbahn. Gerne hätte Läuppi diese am Jugendfest aufgestellt. Aber er darf nicht. Grund dafür ist offenbar ein Streit im Schausteller-Millieu.

Über 20 Jahre lang wurde der Lunapark bei den Jugendfesten Buchs respektive der Kreisschule von Maya Hauri aus Aarau organisiert. Sie pachtet jeweils den ganzen Platz und stellt eigene Bahnen auf respektive holt andere Fahrgeschäftbetreiber mit hinzu. So macht man das im Schausteller-Gewerbe. 2015 dann durfte erstmals Paul Läuppi den Platz pachten und den Lunapark organisieren. «Alles hat bestens geklappt, ich hatte ausschliesslich positive Rückmeldungen», sagt er. Turnusgemäss hätte 2017 wieder ein Jugendfest der Kreisschule (dieses Mal in Rohr) stattfinden sollen. Läuppi bewarb sich proaktiv dafür bei der Kreisschulpflege, die das Fest jeweils organisiert. Als ihm die Behörde absagte, weil das Jugendfest um ein Jahr verschoben wurde, wies Läuppi, selber ehemaliger Kreisschulpfleger, schriftlich darauf hin, dass er auch bei einer späteren Austragung Interesse an der Organisation des Lunaparks habe. Dann geschah lang nichts. Bis Läuppi im Dezember 2017 zufällig herausfand, dass es 2018 ein Jugendfest geben sollte – und dass die Schulpflege den Lunapark bereits wieder an Maya Hauri vergeben hatte. «Ich finde es inakzeptabel, dass ich als einheimischer Gewerbetreibender so übergangen werde», sagt er. «Als Sekretär des Schweizerischen Schaustellerverbandes kann ich sagen: So etwas gibt es im ganzen Land nicht.»