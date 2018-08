Es geht um den vergleichsweise kleinen Betrag von rund 40'000 Franken. Diesen müsste die Stadt Aarau gemäss einem Urteil des Verwaltungsgerichts an sechs Nachtwachen des Altersheims Golatti nachzahlen, weil der Stundenlohn aus dem vereinbarten Bruttojahreslohn falsch respektive zu tief berechnet worden ist . Doch die Stadt will das Geld nicht überweisen und hat das Verfahren an das Bundesgericht weitergezogen. Das stösst den SP-Einwohnerräten Lelia Hunziker, Beatrice Klaus und und Nicola Müller sauer auf. Mittels einer Anfrage erhoffen sie sich vom Stadtrat eine detaillierte Auskunft, bis hin zur Frage, ob zwischen dem vorliegenden Verfahren und der Demission des früheren Leiters der Abteilung Alter ein Zusammenhang bestehe.

«Erheblicher Reputationsschaden?»

Das grundsätzliche Problem wird in der siebten der fünfzehn Fragen thematisiert: «Welche Rolle hat beim Entscheid (des Weiterzugs an das Bundesgericht, Anm. der Red.) der Umstand gespielt, dass der Stadt Aarau als gute und faire Arbeitgeberin durch einen Weiterzug des Verfahrens ans Bundesgericht und das damit verbundene mediale Interesse ein erheblicher Reputationsschaden droht?» Und: «Wie schätzt der Stadtrat die Auswirkungen auf die Stimmung, Loyalität und Einsatzbereitschaft auf die Belegschaft ein, welche aus diesem Rechtsstreit entstehen?» Oder: «Weshalb akzeptiert der Stadtrat den Entscheid des Verwaltungsgerichts nicht? Was sind die Gründe dafür, dass der Stadtrat an das Bundesgericht gelangt?»

Die Frage der Zuständigkeit

Die drei Einwohnerräte wollen sehr detailliert Auskunft über den Entscheidungsprozess. Etwa, wenn sie fragen, ob es sich beim Entscheid, den Verwaltungsgerichtsentscheid ans Bundesgericht weiterzuziehen, um einen Präsidialentscheid oder um einen Entscheid des Gesamtstadtrats handelt. Weiter wollen die Parlamentarier wissen: «Wer ist innerhalb der Stadtverwaltung bei diesem Dossier federführend?»

Und weiter: «Was waren die Gründe dafür, dass der damalige Leiter der Abteilung Alter im Mai 2016 sechs Nachtwachen neue Anstellungsverfügungen zukommen liess? Welche Gründe wurden den betroffenen Angestellten (im Wortlaut) mitgeteilt? War der Stadtrat oder waren andere Kaderangestellte über dieses Vorgehen informiert oder darin involviert?»

Gibt es weitere Forderungen?

Die drei Einwohnerräte machen sich auch Gedanken darüber, was das Verfahren nach dem Abschluss durch ein Bundesgerichtsurteil für Folgen haben könnte: «Rechnet der Stadtrat bei einem abschlägigen Bundesgerichtsurteil mit weiteren Arbeitnehmenden, die in diesem Zusammenhang Ansprüche anmelden?» Sprich: Ist damit zu rechnen, dass über die 40'000 Franken hinausgehende Nachzahlungen notwendig werden könnten?

Und in der letzten der 15 Fragen geht es um etwas sehr Grundsätzliches: «Welche Konsequenzen hinsichtlich seiner Personalführung zieht der Stadtrat aus dem vorliegenden Verfahren?»