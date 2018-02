Was für eine gute Nachricht für Oftringen. Und was für eine schlechte für Buchs. Die TNT Swiss Post AG, heute im Gebiet Neubuchs ansässig, verlegt ihren Hauptsitz ins Wiggertal. Das berichtet heute das «Zofinger Tagblatt». Buchs verliert – voraussichtlich im Jahr 2020 – nicht nur über 300 Arbeitsplätze, sondern auch einen wichtigen Steuerzahler. Und das, nachdem die Aktiensteuereinnahmen seit Jahren rückläufig sind. Gerade eben haben sich die Buchser noch darüber gefreut, dass mit dem Zuzug der Eniwa (früher IBAarau) ein paar wenige Hunderttausend Franken mehr in der Gemeindekasse landen. Und jetzt dies.

Dabei hatte die Gemeinde der TNT den Teppich ausgerollt. Dass die Firma am jetzigen Standort westlich der Neubuchsstrasse zu wenig Platz hat und zügeln will, war bekannt. Aber die TNT wollte eigentlich nur wenige Meter östlich des heutigen Hauptsitzes neu bauen, im Gewerbegebiet Neubuchs Ost. Erste Gespräche mit der Gemeinde fanden 2006 statt, 2014 arbeitete die TNT zusammen mit einem Investor ein entsprechendes Richtprojekt aus, 2016 stimmte der Einwohnerrat einer notwendigen Umzonung zur Industriezone zu.

Areal gehört Lagerhäuser AG

Beim Einwendungsverfahren hatte unter anderem die Lagerhäuser AG ihre Vorbehalte angemeldet. Denn der Firma gehört das Land, auf dem die TNT heute ansässig ist. Sie forderte eine Besitzstandsgarantie, damit sie das Areal nach dem Auszug der TNT weiter im bisherigen Umfang nutzen kann; selbst wenn die TNT ennet der Strasse schon viele Emissionen verursacht.

Der komplette Wegzug der TNT muss für die Gemeinde überraschend gekommen sein. Noch an der Dezembersitzung des Einwohnerrats hatte Ammann Urs Affolter gesagt, dass der Gestaltungsplan für den Neubau der TNT vom Kanton genehmigt wurde und Anfang 2018 aufliegen würde. Er sagte aber gemäss Ratsprotokoll auch: «Wie weit es zu einer Realisierung kommt, ist heute nicht absehbar. Man konnte in der Presse lesen, dass Fedex die TNT übernommen hat. Im Moment gibt es noch keine Anzeichen, dass sie das Projekt nicht realisieren will.»

Wirtschaftsförderer holte TNT

Offenbar hat die TNT aber schon vor geraumer Zeit mit Andreas C. Brändle Kontakt aufgenommen, dem Wirtschaftsförderer der Region Rothrist-Oftringen-Zofingen. Und er fand für die TNT ein ideales Stück Land – eine Parzelle der Müller Martini AG in der Nähe der Bernstrasse. Die 45 000 Quadratmeter werden nun von der Müller Martini AG selbst bebaut und an die TNT langfristig vermietet. Diese braucht nicht das gesamte Areal, daneben hat es laut Andreas C. Brändle noch Platz für ein bis zwei weitere Unternehmen.