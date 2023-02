Logistik der Zukunft Cargo Sous Terrain: Am Infoforum geht es um den geplanten Hub in Suhr Für die erste Teilstrecke des grossen nationalen, unterirdischen Logistiksystems zwischen Zürich und Härkingen ist eine Haltestelle – ein sogenannter Hub oder Knotenpunkt – ausgerechnet in Suhr geplant. Nächste Woche werden Verantwortliche und Gemeinderat erstmals darüber informieren.

Das Migros Verteilzentrum in Suhr: Wird hier dereinst einer der Zugänge zur unterirdischen Güterbahn Cargo Sous Terrain gebaut? Migros und Coop gelten als grosse Unterstützende des Projekts. Bild: Daniel Vizentini

Es tönt zunächst nach grosser Zukunftsmusik, ein wenig nach Science-Fiction. Doch dass das grosse unterirdische Logistikprojekt Cargo Sous Terrain dereinst tatsächlich realisiert wird, gerät langsam im Bereich des Wahrscheinlichen. Bereits wird von einer Inbetriebnahme der ersten Teilstrecke im Jahr 2031 gesprochen.

Ein weiterer Beweis dafür ist, dass das nationale Vorhaben jetzt die kommunale Ebene erreicht hat und der Suhrer Gemeinderat nun eine Informationsveranstaltung dazu plant: Am Dienstag, 21. Februar, um 19.30 Uhr werden im Primarschulhaus Vinci Projektverantwortliche und der Gemeinderat die Bevölkerung über den Planungsstand von Cargo Sous Terrain ins Bild setzen.

Das Projekt wird lokal zu einem Thema, weil auf der Strecke zwischen Zürich und Härkingen SO ein Knotenpunkt oder «Hub» in Suhr geplant ist, wie der Gemeinderat schreibt. Wo genau, wird bisher noch nicht kommuniziert. Mutmasslich wäre ein Standort im Wynenfeld im Bereich des Migros Verteilzentrums denkbar. Migros und Coop unterstützen das Projekt, auch als Aktionäre. In Schafisheim beim Logistikzentrum von Coop ist ebenfalls ein Hub geplant.

So ist die erste Teilstrecke von Cargo Sous Terrain geplant. zvg

«In Tunnels tief unter Boden sollen rund um die Uhr selbstfahrende, unbemannte Transportfahrzeuge an dafür vorgesehenen Rampen oder Lifts automatisch Ladungen abgeben und aufnehmen können», erklärt der Gemeinderat das Projekt in der kurzen Erklärung zum Infoforum.

In einer Medienmitteilung von Cargo Sous Terrain hiess es zuletzt, dass demnächst erste Sondierbohrungen in rund 100 Metern Tiefe sowie geophysikalische Messungen gemacht werden. Für die Anwohnerschaft sollten nur geringe Auswirkungen spürbar sein, etwa wenig Lärm und kurze Staus bei den Messpunkten.