Eine teilweise gutgeheissene Einsprache gegen die Vergabe an einen Generalunternehmer (GU) warf das Projekt zurück und beorderte die Verantwortlichen zurück auf Feld Null. Für Beat Rüetschi, den Präsidenten des Gemeindeverbands und der Gemeinde Suhr, eine Chance, die genutzt wurde. «Wir konnten einen dicken schwarzen Strich unter die GU-Geschichte ziehen und noch mehr in die Zukunft schauen», sagte Rüetschi an der Abgeordnetenversammlung vom Mittwochabend.

Konkret: Anstelle der ursprünglich geplanten Pavillons tritt ein normaler Holzbau. Alle 20 Zimmer sollen auch als Zweierzimmer ausgelegt werden können. «Wenn der Bedarf steigt», sagte dazu an der Versammlung Lindenfeld-Direktor Thomas Holliger, «kann man flexibel handeln.» Unter Umständen könne man auch einmal ein Mehrbettzimmer einrichten. «Wir werden vermehrt damit konfrontiert sein», so Holliger, «dass Leute kommen, gehen und wieder kommen.» Da Heime teuer seien, würden die Leute eben versuchen, die Kosten zu optimieren. Die überarbeitete Planung sieht auch eine Tiefgarage mit bewirtschaftetem Parkplatzangebot vor. Er garantiere, dass die Parkplätze innert einer Woche vermietet seien, sagte dazu Beat Rüetschi.

Die Kosten des überarbeiteten Projekts werden auf 11,23 Mio. Franken veranschlagt. Den Abgeordneten lag deshalb ein Antrag vor, Präsident Beat Rüetschi und Direktor Thomas Holliger zu ermächtigen, «die finanziellen Belange im Rahmen des geplanten Projektes und im Umfang von 11 230 000 Franken (2 630 000 Franken zusätzlich zu den bewilligten 8 600 000 Franken zu regeln und freizugeben». Die Hausbank, erklärte Thomas Holliger, habe durchblicken lassen, das Lindenfeld könne problemlos 10 Mio. Franken haben, um seine Cash-Reserven nicht angreifen zu müssen. Das sei aber nur eine Option, stellte Holliger klar. «Die Finanzierung wird anders aussehen.»

Fragen zur Rentabilität

Ohne Nebengeräusche durchgewinkt wurde die Kostensteigerung nicht. Dafür sorgte der Staufner Abgeordnete Peter Hauri, der sich Sorgen machte, «dass wir uns mit dieser Investition übernehmen». Ihm fehlte eine Betrachtung speziell der finanziellen Aussichten der neuen Demenzstation. «Wird das am Schluss rentieren?», fragte Hauri und malte das Gespenst von Überkapazitäten bei den Betten für Demenzkranke an die Wand. «Andere bauen ebenfalls massiv aus.» So entstehe auch in Gränichen eine Demenzstation – das «Haus am Bach», eine geschlossene Abteilung beim Alterszentrum Schiffländi für 20 Bewohnerinnen und Bewohner. Und auch die Barmelweid, so Hauri, baue das Angebot aus. Lindenfeld-Vorstandsmitglied Monika Schenker, Gemeinderätin in Erlinsbach AG, entgegnete hierauf, davon wisse sie nichts. Und es treffe zwar zu, dass es heute zu viele Pflegebetten gebe, für den Demenzbereich gelte dies aber nicht.

Fakt ist, dass die Barmelweid-Gruppe beschlossen hat, den Betrieb ihres Pflegezentrums auf eine Station mit 16 Betten mit Fokus Demenzerkrankung zu reduzieren. «Das war aber vorher schon eine Demenzstation», sagt dazu Martha Brem, Marketing- und PR-Beauftragte der Barmelweid, auf Anfrage der az. Und Brem bestätigt die Sicht von Monika Schenker: «Es gibt überhaupt keine Pläne, dieses Angebot auszubauen.»

Kompetenz erhöhen

Auch das Lindenfeld wolle eigentlich gar nicht ausbauen, erklärte Beat Rüetschi. «Wir wollen die Kompetenz erhöhen.» Eine Demenzabteilung gibt es jetzt schon im Lindenfeld. «Aber jetzt», so Monika Schenker, «sind die Dementen da oben eingesperrt; wenn sie Bewegung wollen, muss sie immer jemand vom Personal begleiten.» Deshalb werde eine Abteilung für Weglaufgefährdete nach modernsten Erkenntnissen gebaut, machte Thomas Holliger klar: «Im ‹Haus am Teich› können sie laufen und laufen – und kommen immer zurück zu ihrem Zimmer.»

Nach längerer Diskussion hiessen die Abgeordneten den Antrag deutlich gut, mit dem sie die Freigabe weiterer 2,63 Mio. Franken für das «Haus am Teich» bewilligt haben. Dies gegen die 7 Gegenstimmen der Gemeinden Staufen (3) und Niederlenz (4). Unterstützung erhielt Peter Hauri von der Niederlenzer Gemeinderätin Rita Eigensatz.