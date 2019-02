Doch das ändert sich nun rasch. Morgen Donnerstag wird in Niederlenz ein rund 1200 Quadratmeter grosses Geschäft eröffnet. Und am 11. April folgt die noch 100 Quadratmeter grössere Filiale auf dem ehemaligen Hangartner-Areal in der Aarauer Telli. Fest steht, dass es auch in Reinach einen Lidl geben wird, doch wurde mit dem dortigen Bau noch nicht begonnen. Und sonst? «Wir haben im Kanton Aargau noch Potenzial», erklärte gestern Martin Pfister, bei Lidl zuständig für Expansion.

Niederlenz hat, was den Detailhandel anbetrifft, eine grosse Entwicklung hinter sich. Im Süden des Dorfes ein Aldi und ein Migros Voi, im Zentrum ein Spar, im Norden nun ein Lidl. Letzterer befindet sich in einem total umgebauten Produktionsgebäude der ehemaligen Bandfabrik. Hinter dem Elektro Würgler an der Wildeggerstrasse 5. Die Gebrüder Würgler sind denn auch die Besitzer der Immobilie, in der die Lidl-Filiale untergebracht ist. In naher Zukunft wird dort zudem ein Café eröffnet. Und knapp die Hälfte der Fläche im Gebäude wird später vermietet. Vor dem Lidl hat es gemäss Medienmitteilung 100 Parkplätze.