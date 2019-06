Sommerliches Weiss dominierte am Samstagmorgen die Hauptstrasse in Küttigen. Beim Jugendfestumzug traten die Schülerinnen und Schüler in weissen Röcken und Hemden auf.

Viele Mädchen trugen ein farbiges Blumenkränzchen im Haar, dazu oft ein passendes Sträusschen in der Hand. Die Buben hatten ein kleines Arrangement ans Hemd gesteckt.

Hübsch frisiert waren sie alle. Einige Klassen trugen zusätzlich Blumengebinde oder farbige Papierblumen. Zahlreiche Zuschauer, die sich an den fröhlichen Umzugsteilnehmern erfreuten, säumten die Strassen.

Gleich drei Musikgesellschaften sowie die Harmonikaspieler sorgten für musikalische Unterhaltung, und auch die Küttiger Vereine präsentierten sich.