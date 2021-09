Lenzburg Neue Schlossbeleuchtung geplant: Die Lenzburg soll in neuem Licht erstrahlen Das Schloss erhält nach 26 Jahren eine neue Beleuchtung. Diese wird sparsamer, ökologischer und neuesten Gesetzen entsprechen. Ein Hauptteil der Baukosten kommt aus einer Spende.

Die neue Schlossbeleuchtung soll die Lenzburg inszenieren und nicht wie bisher (im Bild) einfach beleuchten. Jürg Maurer

Sie ist inzwischen über ein Vierteljahrhundert alt und gab schon einigen Anlass für Diskussionen: Die Schlossbeleuchtung in Lenzburg.

Zuletzt war sie vor drei Jahren im Gespräch, als die Antwort des Regierungsrates des Kantons Aargau auf einen Vorstoss hin offenbarte, dass die Beleuchtung des Schlosses gegen (2007 eingeführte) kantonale Vorschriften verstösst. Dort heisst es nämlich, Beleuchtungen seien «so einzurichten, dass sie ausserhalb ihres Bestimmungsbereichs keine störenden Immissionen verursachen.» Nach diesem Kriterium war damals genau eines der Aargauer Schlösser gesetzeskonform beleuchtet, und es war nicht die Lenzburg, sondern das Schloss Liebegg.

Neue Beleuchtung braucht ein öffentliches Baugesuch

Nun soll sich das aber ändern, denn wie die Stadt Lenzburg gestern per Mitteilung verkündet hat, wird die Beleuchtung erneuert. In gleichen Atemzug hat die Stadt ein Baugesuch publiziert, das ab heute bis am 18. Oktober öffentlich aufliegt.

Für den Ersatz wurde eigens ein Wettbewerb durchgeführt, in dessen Jury die Stadt Lenzburg, der Kanton Aargau, die SWL Energie AG, die Stiftung Schloss Lenzburg sowie Dark-Sky Switzerland als Interessensgemeinschaft gegen unnötige Lichtemissionen vertreten waren. Gerade Dark-Sky Switzerland hat sich in der Vergangenheit an den uneinheitlichen und nicht immer nachvollziehbaren Beleuchtungskonzepten der Aargauer Schlösser gestossen.

Zürcher Firma hat den Wettbewerb gewonnen

Aus dem Wettbewerb ging das Projekt «licht + schatten» der Zürcher Lichtplanungsfirma Mosersidler als Sieger hervor. Und das hauptsächlich durch seinen innovativen und nachhaltigen Charakter, wie die Stadt in ihrer Mitteilung erklärt: «Die historische Substanz des Schlosses wird berücksichtigt und respektiert, und die verschiedenen Baumaterialien und Oberflächen sollen differenzierter sichtbar werden.»

Im Konzept würden dunkle Bereiche – beispielsweise im Bereich der Vegetation – zugelassen, es werde nicht versucht, das Ensemble als Ganzes zu bespielen. So entsteht Freiheit in der Gestaltung, die den spannenden Wechsel zwischen Licht und Schatten erst möglich macht.»

Den Hauptteil der Baukosten spenden die städtischen Werke

Soll konkret heissen, dass das Schloss Lenzburg in Zukunft besser inszeniert werden soll, wie Stadtschreiber Christoph Hofstetter auf Anfrage erklärt: «Heute wird das Schloss sehr einheitlich beleuchtet, zukünftig sollen Konturen sichtbarer sein.» Durch stärker und weniger stark beleuchtete Flächen sollen so bedeutendere Gebäude in den Vordergrund und unbedeutendere in den Hintergrund treten.

Das Projekt soll im kommenden Jahr «dank tatkräftiger Unterstützung und grosszügigem Sponsoring der SWL Energie AG anlässlich ihres 100-Jahr-Jubiläums» im Jahr 2022 umgesetzt werden, verkündet die Stadt weiter. Und Stadtschreiber Hofstetter präzisiert: «Die gesamten Baukosten betragen wie im Baugesuch aufgeführt 350000 Franken. Dank der Spende der SWL Energie AG beträgt der Beitrag der Stadt zwischen 30000 und 50000 Franken.»

Neue Beleuchtung soll ökologischer und nachhaltiger sein

Durch das Projekt dürfte die Beleuchtung des Schlosses auch der eingangs erwähnten kantonalen Vorschrift entsprechen, kann man aus der Mitteilung der Stadt interpretieren. Dort heisst es nämlich: «Mit der neuen Beleuchtung sollen die Lichtemissionen auf den Nachthimmel und die Nachtlebensräume weitgehend eingedämmt werden.» Hofstetter fügt an, die Umgebung des Schlosses, also Wald, Wiesen und Felsen unterhalb der Burg sollen mit der neuen Anlage nicht mehr beleuchtet werden.

Das spart natürlich auch Strom, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, verkündet die Stadt: «Der Energieverbrauch der neuen Schlossbeleuchtung wird erheblich reduziert.» Und zwar auf 2000 Watt, verglichen mit der Leistung der heutigen Beleuchtung von rund 25000 Watt. Und nachhaltig soll auch die Umsetzung sein: «Es wurde zudem darauf geachtet, dass bei der Realisierung bereits vorhandene Lichtpunkte übernommen werden.» Das dürfte auch auch die Installation erheblich erleichtern.