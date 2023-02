Lenzburg Lenzburger Deutschtreff löst sich auf, weil der soziale Aspekt immer mehr in den Hintergrund rückte Der Bedarf für das niederschwellige Angebot bestehe kaum mehr. Der Deutschtreff «Vo Ergendwo» in Lenzburg wird deshalb eingestellt und blickt auf die sieben Jahre des Bestehens zurück.

Zuletzt fand der Deutschtreff «Vo Ergendwo» im Tommasini statt. Bild: zvg

Eine Gruppe Jugendlicher, zum Teil mit eigener Fluchtgeschichte, hat ihn vor sieben Jahren gegründet. Nun löst er sich auf, der Deutschtreff «Vo Ergendwo» in Lenzburg, der erst im Pfadiheim, dann im Tommasini stattfand.

Ziel der wöchentlichen Treffen war demnach, eine Plattform zu schaffen für soziale Kontakte zwischen Menschen, die neu in der Schweiz sind und solchen, die schon länger hier sind. «Der Fokus lag auf den persönlichen Beziehungen und nicht auf einem klassischen Schulangebot, wie es viele andere lokale Deutschkurse bereitstellten», heisst es in der Mitteilung. Gemeinsames Basteln, Uno-Abende, Fussballspiele; es ging darum, Bekannt- und Freundschaften zu knüpfen. Man habe sich gegenseitig Dinge beigebracht, sei es, wie man in der Schweiz einkauft, oder wie tibetische Momos hergestellt werden.

Weniger Soziales, mehr Schulisches

Aber das Asylwesen in der Schweiz und damit die Bedürfnisse der Asylsuchenden hätten sich verändert. «Teilweise unbewusst passte sich unser Projekt der staatlichen Vorstellung von Integration an, die auf Effizienz und schnellstmöglicher wirtschaftlicher Einbindung basiert», heisst es. Und weiter: «Diese Effizienz geschieht häufig auf Kosten der kulturellen und sozialen Integration.»

Auch beim Deutschtreff in Lenzburg sei der sozialen Aspekt deshalb vermehrt in den Hintergrund gerückt, der schulische dafür in den Fokus. Inzwischen bestünden die Treffen eher daraus, Bewerbungen zu schreiben oder Hausaufgaben für die Schule oder Deutschkurse zu erledigen. Diese Bedürfnisse könne «Vo Ergendwo» weniger gut decken, als andere Angebote.

Mit zur Auflösung beigetragen habe auch, dass die Anzahl der Helfenden sinke. Menschen, die von Anfang an dabei gewesen seien, hätten neue Jobs oder einen neuen Wohnort und würden nicht mehr so oft an den Treffen teilnehmen. Ihr Übriges getan habe die Coronapandemie.

Der Treff löst sich deshalb nun also auf, der Verein an sich bleibe aber bestehen. Ebenso die Whatsapp-Gruppe, bei welcher man um Hilfe bitten oder Austausch finden könne. «Auf diese Weise kann in Zukunft noch immer das eine oder andere Mal ein ungezwungenes Bräteln oder ein gemeinsamer Badibesuch stattfinden», so die Hoffnung.

Dabei, wenn ein negativer Bescheid kam

Enden soll der Treff mit einem Höhepunkt: Am Samstag, 18. Februar, im Tommasini. Es steht ab 16.30 Uhr Kreatives auf dem Programm, ein internationales Buffet, Musik von der ehemaligen Helferin Naïma, dem ehemaligen Teilnehmer Metkel sowie der Band Allsaits.

Beim letzten Treff wird sich sicher auch über Erlebnisse ausgetauscht. Deren gab es viele, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Schöne, aber auch schmerzhafte. Etwa, «wenn Freunde und Freundinnen einen negativen Behördenentscheid bekamen oder aufgrund fehlender Aufenthaltsgenehmigung untertauchen mussten». Und sehr deutlich findet der Verein: «Wir bekamen direkt mit, wie schwierig es für geflüchtete Menschen ist, eine Arbeit oder Wohnung zu finden und wie oft sie im Kontakt mit restriktiven Behörden wie Sozialamt, Migrationsamt oder Polizei an ihre Grenzen stossen.»