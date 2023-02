Lenzburg Hoher Besuch in Lenzburg: Divisionär spricht über Zukunft der Bodentruppen Die Offiziersgesellschaft Lenzburg lädt zu einem öffentlichen Anlass im Stapferhaus mit Divisionär René Wellinger ein.

Divisionär René Wellinger spricht am 23. Februar im Stapferhaus Lenzburg. Bild: Sina Guntern / VBS/DDPS

Früher fanden Konflikte auf dem Wasser und auf dem Land statt. Seit dem Ersten Weltkrieg auch in der Luft. Heute finden sie ebenfalls im Cyber-, im Welt-, aber ebenso im Informationsraum statt. All das sagt Divisionär René Wellinger in einem Video, das auf Youtube abrufbar ist. Darin informiert er unter anderem über die Zukunft der Bodentruppen in der Schweiz.

Die Bodentruppen, so sagt er weiter, müssen auf drei Ebenen funktionieren: im Alltag etwa, um bei Naturereignissen helfen zu können, bei Spannungen beispielsweise, indem kritische Infrastruktur geschützt wird und zuletzt auch bei Konflikten. Allerdings: Ein Grossteil der Waffensysteme der Schweiz stamme noch aus dem Kalten Krieg und erreiche in den kommenden Jahren und Jahrzehnten das Ende der Nutzdauer.

2019 hat der Bundesrat den Grundlagenbericht über die Weiterentwicklung der Fähigkeiten der Bodentruppen verabschiedet. Was das bedeutet und wie die Entwicklung aussehen soll, darüber referiert René Wellinger in Lenzburg. Auf Einladung der hiesigen Offiziersgesellschaft spricht er am Donnerstag, 23. Februar ab 19.30 Uhr im Stapferhaus über das Thema. Der Eintritt ist frei und für alle Interessierten offen, eine Anmeldung bis 21. Februar ist erwünscht an info@oglenzburg.ch.