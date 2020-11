Lenzburg hat schon Licht, Aarau erst am Freitag die Party – mit 14 Stunden Konsumlust beim Night Shopping

Der Zahltag ist auf dem Konto. Bei vielen dazu auch ein Dreizehnter. Und die Lust, zu konsumieren, ist ungebrochen. In den Kleinstädten kommt weihnachtliche Stimmung auf. Einen Blitzstart legte Lenzburg hin, wo schon seit einigen Tagen die Weihnachtsdeko und der grosse Baum (man sieht die Kerzen!) leuchten und die Rathausgasse verzaubern. In Aarau wird die Weihnachtsbeleuchtung erst am Freiag, Freitag, erstmals angezündet. An den stolzen Tannen in der Altstadt und vor dem Regierungsgebäude.

In Aarau lassen es die Detailhändler am Freitag so richtig krachen. Zum 15. Mal findet das Night Shopping statt. Und wie schon letztes Jahr fällt es wieder mit dem Black Friday zusammen. 14 Stunden Konsumlust sind garantiert. Von morgens 8 bis abends 22 Uhr. Die Angebote sind noch üppiger, die Rabatte noch grösser als 2019.

Weniger gastronomische Extra-Angebote

«Gang use, chom id Stadt». Dieses Motto hat die Detaillistenorganisation Zentrum Aarau dem Night Shopping gegeben. In der Stadt wird, wie wir es uns seit Jahren gewohnt sind, vieles Feuer und Flamme sein. Aber dann hält man nicht nur vor der Hitze Abstand. Weil nicht alle Nähe möglich ist, wird das gastronomische Extra-Angebot etwas weniger gross sein als in der Vergangenheit. Aber dafür gibt es so viel fürs Auge wie noch nie: Alleine in der Altstadt werden 60 dekorierte Weihnachtsbäume zu sehen sein.

Seit Manor vor fünf Jahren den Black Friday aus den USA in die Schweiz gebracht hat, wurde der Shopping-Event immer grösser. Und die Schnäppchenjäger kommen immer mehr auf ihre Kosten. Besonders die Jungen sind heiss auf den Rabatt-Tag.

Tolle Angebote gibt es bei weitem nicht nur in den Elektronik-Abteilungen. So ist etwa aufgefallen, dass die Migros Aare als Black-Friday-Special von Donnerstag bis zum Samstag auf das gesamte Erwachsenen-Bekleidungssortiment 40 Prozent Rabatt gewährt. Im Coop City sind es 30 Prozent auf das ganze Bekleidungssortiment – inklusive Uhren, Schmuck und Brillen. Es lohnt sich also, den Durchblick zu haben.