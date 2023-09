Lenzburg Ein Theater für das Spiel – und für religiöse Handlungen? Das römische Lenzburg und seine Geheimnisse Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals am 9. September führt Jonas Nyffeler vom Museum Burghalde über den Schlosshügel zum römischen Theater im «Lindfeld».

Das römische Theater im «Lindfeld». Bild: Kantonsarchäologie

Er kommt richtiggehend ins Schwärmen. «Das römische Lenzburg ist eine unglaublich spannende Fundstelle, die noch viele Geheimnisse birgt», sagt Jonas Nyffeler, Kurator Archäologie und Projektleiter der Ausstellung «Schatzkammer Wald» des Museums Burghalde. Nyffeler wird es sein, der am 9. September im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals auf einem geführten Spaziergang verrät, was man schon weiss, was man vermutet und was man noch wissen möchte.

Klar ist: «Die Entdeckung des szenischen Theaters 1964 war eine grosse Überraschung», sagt Nyffeler. Nur vier solcher szenischer Theater seien in der heutigen Schweiz bekannt – in grösseren Siedlungen wie Augusta Raurica oder Avenches. «Lenzburg war hingegen eher eine kleine Siedlung. Mit den 4000 bis 5000 Plätzen bot das Theater um ein Vielfaches mehr Platz, als das römische Lenzburg damals Einwohner hatte», so Nyffeler weiter.

Lenzburg müsse eine wichtige Funktion für das Umland gehabt haben. «Welche konkret, das ist eines der Rätsel, die noch nicht gelöst sind», sagt Nyffeler weiter. Möglich sei, dass Lenzburg ein religiöses Zentrum gewesen sei und im Theater unter anderem kultische Handlungen vollzogen worden seien. «Passend dazu sind aus Lenzburg auch mehrere Tempel bekannt.»

Erforschen, ohne graben zu müssen

Aber eben: Vieles liegt noch im Argen. Möglichst viel herauszufinden, daran arbeiten die Vindonissaprofessur der Uni Basel, das Museum Burghalde und die Kantonsarchäologie Aargau. Letztere untersucht die Fundstelle seit einigen Jahren mit geophysikalischen Messungen. «Damit kann sie in den Boden schauen, ohne ausgraben zu müssen», erklärt Nyffeler. «Mittlerweile ist fast die gesamte Siedlung auf diese Weise erforscht.» Die Ergebnisse, wie etwa Spuren von Strassen, Gebäuden und so weiter, seien mit weiteren Informationen verknüpft worden, «sodass wir über den Aufbau der Siedlung besser Bescheid wissen».

Mit der geophysikalischen Messung lässt sich die Siedlung erforschen, ohne graben zu müssen. Bild: Kantonsarchäologie

Am 9. September wird die eineinhalbstündige Führung um 14 Uhr beim Museum Burghalde beginnen. Denn dort sind einige der Funde ausgestellt, so Nyffeler. Und: «Das Museum Burghalde ist ja selbst in einem Denkmal zuhause, das Gebäude hat eine lange, bewegte Geschichte hinter sich und wurde von historisch wichtigen Persönlichkeiten bewohnt, die auch in unserer Dauerausstellung zu Wort kommen.»

Es folgt ein Spaziergang auf den Schlossberg, von wo aus man einen guten Blick auf die römische Siedlung hat. Die Lage, in der sie sich befinde, sei indes eher aussergewöhnlich, so Nyffeler. Auch das etwas, das die Forschenden noch vor ein Rätsel stellt. Dann gehts weiter zum Theater im «Lindfeld». Alle paar hundert Meter werde er Informationen zur Fundstelle vermitteln, so Nyffeler. «Die Führung ist für interessierte Laien gedacht, die gerne Kultur mit etwas Bewegung verbinden.»

