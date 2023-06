Lenzburg Der Mann hat Fantasie: Christoph Hofer tanzt auf der Krimibühne Christoph Hofer alias Bruno Heter präsentiert im Müllerhaus Lenzburg seinen ersten Roman «Die Reise».

«Die Reise» heisst das Buch von Christoph Hofer, ein Thriller. Bild: wpo

«Ich bin gerne unterwegs», sagt Christoph Hofer, 56, aus Oberkulm. Das kann man physisch verstehen, wenn er bis vor einem Jahr an Wochenenden in einem Lastwagen mit Kühlfracht unterwegs war oder wenn er in den Ferien mit seinen Wohnmobil Europa bereist. Mit Vorliebe Italien.

Er liebt aber auch Kopfreisen, und ein Ergebnis derselben präsentiert er am Freitag, 23. Juni, um 19.30 Uhr im Müllerhaus in Lenzburg. «Die Reise» heisst das Buch, ein Thriller. Der Untertitel: Odyssee durch Italien und Gefühle, 370 Seiten stark. Sein Erstling, herausgekommen beim IL-Verlag in Basel. Mit Hofers Wohnmobil auf dem Cover.

Frauenhandel oder Kinderarbeit als Rahmen

In diesem Buch fährt der Autor Marco Stalder, der, so Hofer, «durchaus Ähnlichkeiten mit mir hat», auch wenn er 20 Jahre jünger ist, nach Italien. Das Wohnmobil wird ihm gestohlen, und er kommt, zusammen mit einer geheimnisvollen Italienerin, Mafiaorganisationen auf die Spur. «Bei diesen Romanen packe ich, unaufdringlich, jeweils eine aktuelle Problematik in die Geschichte», sagt der Autor. Hier ist es der Frauenhandel, in einem Nachfolgeroman die Kinderarbeit beim Kakaoanbau in Afrika. Der zweite dieser Reihe, «Scheunenfund», ist beim Verlag, der dritte, «Bittersüss», am Entstehen, und zwei weitere habe er im Kopf, sagt Christoph Hofer.

Der Mann hat Fantasie. Und er schöpft aus Beobachtungen auf seinen Reisen. Dabei bieten nicht Leichen die Spannung, sondern eine rasante Handlung. «Die Reise»: ein Roadmovie sozusagen. In seiner Jugend hat er die Romane von Heiner Gross verschlungen. «Ich habe sie geliebt, auch die drei Fragezeichen habe ich alle gelesen und mitgerätselt», sagt er. Und heute mag er regionale Krimis aus Gegenden, die er kennt, ob sie in Frankreich spielen wie Commissaire Bruno oder im Aargau wie Ina Hallers Bücher.

Die Geschichte hinter Hofers Pseudonym

Als Lehrer an der aargauischen Sprachheilschule in Lenzburg ist er sich gewohnt, mehrere Programme parallel zu fahren. Auch das braucht Fantasie. So hat er während seiner 30 Jahre als Lehrer an der Volksschule einen Mitschüler namens Bruno erfunden, der die Schule nie besuchte, aber alles mitbekam und Ende Schuljahr eine Zusammenfassung der Höhepunkte bot, mit allen «Pannen und Peinlichkeiten». Alter Ego des Autors, der es sogar in sein Pseudonym geschafft hat: Hofer firmiert, auch im Internet, unter dem Namen Bruno Heter. Heter? «Hetiheti nennen die Maori auf Neuseeland den Igel», sagt er. Und er habe diesen Namen erhalten wegen seines igelartigen Kurzhaarschnitts.

Christoph Hofer tanzt literarisch auf mehreren Bühnen, stets in der Absicht, zu unterhalten. Neben den bereits erwähnten Geschichten um Marco Stalder hat er, noch unveröffentlicht, einen Science-Fiction-Roman geschrieben. Eine vielversprechende Rückmeldung erhielt er von einem grossen deutschen Verlag, spezialisiert auf Regio-Krimis im deutschsprachigen Raum. «Ich hab Exposé und Textprobe geschickt und schon zwei Tage später die Aufforderung erhalten, den ganzen Text zu schicken», freut er sich.

Mit Emmentalkrimis auf deutschen Markt?

«Räbloch» heisst sein erster Krimi mit Schweizer Regionalbezug. Er spielt im Schangnau, also im Emmental, das er dank seiner Grossmutter mütterlicherseits bestens kennt. Da ermitteln zwei gegensätzliche Charaktere, ein Mann und eine Frau. Neben Spannung und Abgründen in einer vermeintlich heilen Welt geht es auch um die Menschen in diesem ländlichen Soziotop. «Es wäre natürlich wunderbar», wenn daraus etwas würde», meint Christoph Hofer einigermassen zuversichtlich. Da würde er, wenn der Verlag es wünschte, auch auf sein Pseudonym verzichten. Und Ideen für weitere Plots entstehen laufend, auch beim Fahren, sei's Lastwagen oder Wohnmobil.

Christoph Hofer singt in einem Jazzchor und nennt zwei Oldtimer sein Eigen. Dazu ist er ein leidenschaftlicher Koch. Und in seinem Kopf köcheln, allerdings «sehr vage», wiegelt er ab, Ideen für Geschichten über «mysteriöse Kriminalfälle rund um Lenzburg». Dabei soll die Ermittlerin und Anwältin Dagmar Hegglin, so ist auf www.brunoheter.ch zu lesen, die Hauptrolle spielen.