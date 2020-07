Lenker missachtet Rotlicht – Kollision mit Motorrad verursacht

Der Unfall ereignete sich am Dienstag kurz nach 12 Uhr in Buchs, Höhe Wynecenter. Ein 45-jähriger Lieferwagenlenker fuhr von der N1R kommend in Richtung Suhr. Gleichzeitig fuhr ein Motorradlenker von Suhr herkommend und wollte in Richtung Wynecenter abbiegen. Die beiden Fahrzeuge stiessen sodann im Kreuzungsbereich zusammen.



Der 32-jährige Motorradlenker verletzte sich schwer und musste mittels Ambulanz ins Spital überführt werden.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Nach ersten Erkenntnissen muss der Lieferwagenlenker die rote Ampel missachtet haben. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte ihn an die zuständige Staatsanwaltschaft, welche ein Strafverfahren eröffnete. Sein Fahrzeug wurde polizeilich sichergestellt. Den Führerausweis musste er, zu Handen der Entzugsbehörde, abgeben.

