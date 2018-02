Seit bald 30 Jahren ist das «Flössi», das Jugendkulturhaus Flösserplatz, das Sprungbrett für Musiker, DJs, Eventmanager, Clubbetreiber, Gastronomen oder Komiker.

Doch letztes Jahr wurde bekannt, dass das Jugendhaus im Rahmen der städtischen Leistungs- und Prozessüberprüfung (LUP) durchleuchtet wird. Geprüft wird nicht nur, ob das Jugendkonzept noch zeitgemäss ist. Gleichzeitig klärt die Liegenschaftsverwaltung auch ab, ob das Haus umgenutzt werden könnte.

Die ersten Ergebnisse dieser Prüfungen werden im Mai erwartet. Und just in diesen Wochen lanciert das Flösserplatz-Team eine Image-Kampagne unter dem Titel «Flösser als du». Diese beinhaltet einen Kurzfilm, der ab 19. Februar viral gehen soll, sowie einen «Tag der offenen Tür» am 9. März. Zufall oder nicht? Ein Gespräch mit Frank Fischer, der das Jugendkulturhaus seit bald 16 Jahren leitet.

Frank Fischer, in wenigen Tagen wird der Bericht erwartet, der über die Zukunft des «Flösserplatzes» entscheidet. Ist die Kampagne ein Hilferuf?

Frank Fischer: Nein, die Kampagne hat mit der Überprüfung nichts zu tun. Wir haben die Lancierung bereits letztes Jahr geplant, bevor die Überprüfung beschlossen wurde.

Ich kann also beruhigen: Wir machen die Kampagne nicht, weil wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Sondern weil wir Freude daran haben, was bei uns alles passiert, und wir das nach aussen tragen wollen.

Warum braucht es die Kampagne?

Wenn ein Haus so lange existiert wie der Flösserplatz mit seinen bald 30 Jahren, dann hat jeder eine Meinung dazu. Entsprechend viel wird erzählt. Der Film soll ein virtueller «Tag der offenen Tür» werden, eine Einladung an die jungen Leute, bei uns vorbeizukommen und mitzumachen. Und er soll allen Aarauern zeigen, was bei uns läuft, wie viele Leute bei uns engagiert sind und was den ganzen Tag über passiert. Das wissen nämlich die wenigsten.

Zum Beispiel?

Wir veranstalten beispielsweise monatlich eine Disco für Menschen mit einer Behinderung, arbeiten mit den Kantonsschulen zusammen und bieten Platz für Projekte zu Maturaarbeiten, und bieten Tanz-Workshops oder DJ-Contests. Lauter Projekte, die parallel laufen und auf keinem Veranstaltungsprogramm stehen.