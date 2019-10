«Es ist einfach für immer weg, das Go West», äussert sich Pächter Thommen sichtlich betroffen gegenüber «Tele M1». «Wir haben sehr viel Herzblut in das Restaurant gesteckt.»

Eine halbe Million Franken hat «Go West»-Pächter Beat Thommen gemeinsam mit dem Liegenschaftsbesitzer in die «Ranch», den «Saloon» und die Terrasse investiert. Am Montag musste er zusehen, wie sein Lebenswerk innert kürzester Zeit ein Raub der Flammen wurde .

Warum das Feuer am Montagnachmittag ausbrach, ist noch unklar. Auch Thommen kann sich die Brandursache nicht erklären. Im «Go West» ist am Montag und am Dienstag Ruhetag. Am Sonntag schloss das Westernlokal laut Thommen bereits um 14 Uhr. «Es war 25 Stunden niemand auf dem Platz», so er.