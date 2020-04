Lebensmittel-Päckli für Flüchtlinge – der Überbringer ist selbst geflohen

Neun Franken pro Tag. So viel Geld bekommen Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene im Aargau zum Leben. Das Geld reicht fürs Nötigste. Die Coronakrise verschärft die Situation für viele Flüchtlinge im Aargau zusätzlich. Seit der Bundesrat die Notlage ausgerufen hat, steht auch ihr Alltag still. Deutsch- und Integrationskurse finden nicht statt und auch Freiwilligenorganisationen wie der Verein Netzwerk Asyl haben ihre Treffpunkte, Schulen oder Kleiderbörsen wegen Corona geschlossen. Die Flüchtlinge verbringen ihre Tage in den Unterkünften. «Ich kenne viele Geflüchtete im Aargau, die zu wenig Geld haben und kein ÖV-Abonnement, um in einem grossen Discounter einkaufen zu gehen», sagt Rahim Mohammadzadeh.

Der 37-jährige Iraner wohnt seit drei Jahren in der kantonalen Asylunterkunft in Unterentfelden und weiss aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist. Er hat als Asylsuchender auch nicht mehr als die neun Franken pro Tag. Im kleinen Denner in Unterentfelden waren wegen der Hamsterkäufe Lebensmittel wie Brot oder Eier knapp, erzählte er kürzlich der AZ. Ausweichen kann auch Rahim Mohammadzadeh nicht. Auch er kann sich kein Zugbillet leisten. Trotzdem sagt er: «Ich bin jung und gesund. Ich kann jetzt jene Menschen unterstützten, die mehr in Not sind.»